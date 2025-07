Le coût du projet du Camping sur le Lac grimpe à 10 M$

Le projet du Camping sur le Lac à Roberval, annoncé en 2022 avec des investissements prévus de 6 M$, coûtera finalement aux promoteurs 10 M$.

Il s’agit d’une augmentation de coût comme on en vit actuellement dans la majorité des projets de construction.

« C’est gros comme projet. Et surtout, il ne faut pas oublier que nous ne bénéficions d’aucune subvention, que ce soit de la Ville de Roberval où des gouvernements supérieurs. Le Camping nous appartient à 100% », commente Véronique Tremblay, présidente du Camping sur le Lac.

Le tiers des propriétaires des terrains proviennent du Lac-Saint-Jean.

« Il y en a de Saint-Félicien, de Roberval, de Dolbeau-Mistassini. Une autre partie de nos clients vivent au Saguenay et finalement on a des personnes de Québec et de Montréal, mais qui sont originaires de Roberval et qui reviennent vivre dans le secteur pendant une partie de l’année. »

Les propriétaires qui installent leur VR peuvent aménager sur leur terrain un pavillon d’accueil. Certains propriétaires, pour profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur le lac Saint-Jean, installent une galerie sur le toit. « Ainsi, ils peuvent voir le lac sur deux côtés à la fois. »

Développement local

Véronique Tremblay avoue qu’elle et sa famille, propriétaire du Camping sur le Lac, sont des « trippeux » de développement local.

« Mon père et moi, nous sommes des organisateurs communautaires de formation. On aurait pu construire un restaurant où installer un @Ri:food truck@Ri sur le site pour que les gens demeurent sur le terrain, mais nous avons préféré établir des partenariats afin que des commerces locaux bénéficient de retombées économiques du projet. »

Elle rappelle que lorsque les 178 terrains seront occupés, 300 personnes, à part les visiteurs, pourront y demeurer en même temps.

« Ils vont consommer localement. Nous avons choisi d’aider nos commerces. Au moment de la construction, on aurait aussi pu demander un pourcentage aux entrepreneurs ou encore exiger une quote-part aux paysagistes ou autres, mais nous ne l’avons pas fait. »

Pour suivre le Camping sur le Lac de Roberval, rendez-vous sur sa page Facebook.

« Chaque matin, je fais une veille pour informer les gens de ce qui se passe dans le secteur. Encore là, c’est une façon pour nous d’aider les commerces environnants. Notre impact pour la communauté est immense », conclut la présidente.