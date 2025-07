Le Camping Roberval dépasse ses objectifs

Surpassant l’objectif initial de vendre 20 terrains pour la première phase de son développement qui en compte cinq, le Camping Roberval sur le Lac a maintenant 33 propriétaires, dont plusieurs ont déjà aménagé leur nouveau lieu de repos. Évalués avant l’aménagement de la zone panoramique à 57 800 $, ces terrains sont actuellement offerts à partir de 55 000 $.

De la route, il est difficile de voir les investissements qui ont été réalisés depuis l’an dernier. « Lorsque les gens prennent le temps de venir nous rencontrer, sur place, ils ont un coup de cœur instantané », avoue Véronique Tremblay, présidente du Camping Roberval sur le Lac.

Sur les terrains vendus, huit d’entre eux ont trouvé preneur à un prix plus élevé dans la zone VIP qui regroupe 13 terrains.

« On les vend, en bas de l’évaluation municipale, ce qui permet aux propriétaires de bénéficier d’un terrain qui en plus, prendra de la valeur au fur et à mesure que le développement se réalisera. Quand on voit la qualité des pavillons construits sur les terrains de ces propriétaires, il est facile de comprendre que leur investissement est rentable. »

Travaux devancés

Jusqu’à ce jour ce sont 635 000 $ qui ont été investis dans la zone panoramique augmentant du même coup l’attractivité pour s’installer au Camping Roberval sur le Lac. Des investissements qui ont été devancés suite à l’engouement pour la vente des terrains.

« La vente de 33 terrains va au-delà de nos attentes. Ça nous a permis de devancer la construction et l’aménagement du pavillon panoramique et des bains thérapeutiques. Ces travaux étaient prévus ultérieurement. »

« Réservé exclusivement aux propriétaires, cette zone comprend deux bains thérapeutiques, un sauna, une douche rafraîchissante et une pergola, le tout dans un environnement paisible et ressourçant. Les propriétaires bénéficient également d’un accès exclusif à une plage privée contemplative. »

Vastes terrains privés

Situé à distance de marche du centre-ville de Roberval, le site propose de vastes terrains privés de 3 000 à 5 000 pieds carrés entièrement desservis en eau potable, en électricité ainsi que par les égouts municipaux. Ces terrains sont accessibles du 1er mai au 31 octobre.

Les autres phases à venir permettront d’aménager les infrastructures des terrains sur d’autres espaces et de construire un pavillon d’accueil à l’entrée du site.

Pour les promoteurs, le succès quant au nombre de terrains vendus depuis l’an dernier démontre qu’ils avaient vu jusque quant à l’étude de marché qu’ils avaient réalisée précédemment.