Un rodéo supplémentaire et un retour des tirs de chevaux

Les amateurs de sensations fortes seront servis lors de la 31e édition du Festival du cowboy de Chambord du 31 juillet au 3 août prochain. Un rodéo supplémentaire a été ajouté à la programmation et les tirs de chevaux seront de retour.

Ce rodéo aura lieu le vendredi soir pour répondre à l’engouement des festivaliers, précise le président de l’événement, Bruno Pier Doré. Et tout comme les deux autres qui sont prévus, il comptera pour la Coupe Canada.

« Le niveau de spectacle est très relevé, indique Bruno Pier Doré. Les meilleurs compétiteurs de l’Amérique du Nord viennent à Chambord parce que c’est la dernière étape pour amasser des points afin de se qualifier pour la finale à Saint-Tite. C’est un circuit d’élite qui regroupe seulement quatre rodéos au Québec. »

Le Festival du cowboy se distingue également parce qu’il sera le seul dans la région à offrir un rodéo en après-midi. Ce dernier sera présenté le dimanche à compter de 14 heures, soit la dernière journée de l’événement.

« C’est un rodéo familial parce qu’il sera gratuit pour les 12 ans et moins. On invite les jeunes familles à découvrir le sport et on fabrique ainsi la relève par la même occasion. »

Le retour de la compétition de tirs de chevaux le jeudi soir fera aussi le bonheur des festivaliers selon lui.

« C’était très apprécié, et ça nous avait manqué durant les deux dernières années. On a réussi à conclure une entente avec le Club du fer à cheval du Québec et on va avoir dix paires de chevaux qui vont compétitionner devant nous, des plus petits aux plus gros. Certains sont capables de tirer jusqu’à 12 000 livres. C’est assez impressionnant à voir! »

L’an dernier, le Festival du cowboy avait acheté de nouvelles estrades en aluminium pour accueillir jusqu’à 1 000 personnes de plus dans son manège. Cette année, des améliorations qui permettent de l’interaction ont été ajoutées aux infrastructures, indique Bruno Pier Doré, sans vouloir donner plus de détails.

« Je ne suis pas en mesure d’en parler, mais l’expérience des spectateurs va être beaucoup rehaussée. Je ne veux pas vendre la mèche, mais j’ai bien hâte que les gens voient ça. Ils vont être surpris. »

Danse country, spectacles de musique, gymkhana, jeux gonflables, une panoplie d’activités sera par ailleurs offerte durant toute la fin pour les petits et les grands. L’accès au site sera à nouveau gratuit, de même que pour la plupart des activités.

51 000 visiteurs l’an dernier

« On ne change pas une formule gagnante, lance le président du festival. On avait fait une étude d’achalandage l’an passé et on avait reçu 51 000 personnes en trois jours. La musique country et le style de vie western sont très populaires. On profite de cette vague. »

Après plus de 30 ans d’existence, le succès du Festival du cowboy de Chambord s’explique aussi par l’engagement de ses bénévoles, souligne Bruno Pier Doré. Le nombre de membres du conseil d’administration a augmenté, à tel point qu’il a fallu bâtir un nouveau bureau pour les réunir.

« Il y a maintenant 20 personnes sur le CA, toutes des bénévoles. L’ancien bureau était trop petit. Il n’était plus aux normes et il a fallu en construire un nouveau. Ça va être un héritage pour les équipes futures du festival. »

Les détails de la programmation sont disponibles sur le site web du Festival du cowboy.