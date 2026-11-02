Sports

 Temps de lecture : 44s

Voyage parfait pour les Saguenéens

Le 02 novembre 2026 - Modifié à 10 h 08 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ

Au lendemain d’une victoire serrée à Sherbrooke, les Saguenéens de Chicoutimi ont couronné un week-end parfait dans le sud de la province avec une victoire de 5 à 1 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Josh Phillips ouvre la marque dans les derniers instants du premier engagement, un troisième pour l’attaquant américain. Le nouveau venu, Owen McHale ouvre son compteur avec son premier dans la LHJMQ dès la 17e seconde en deuxième. Nathan Lecompte et Christophe Berthelot en ajoutent au milieu de l’engagement avec leur 9e de la campagne.

Malyk Côté inscrit l’Armada au pointage en désavantage numérique mais Loïc Poirier ajoute un cinquième but pour les visiteurs lors d’un jeu de puissance moins de deux minutes plus tard.

Devant la cage des Bleus, Justin Lee connaît une autre bonne sortie avec 24 arrêts. Il signe une quatrième victoire cette saison.

Ces deux victoires du week-end pour les Sags leur permettent de remonter à un match au-dessus de .500 avec huit gains et sept revers. Ce sera au tour de l’Armada de rendre visite aux Saguenéens vendredi prochain au Centre Georges-Vézina.

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