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Reese Brantmeier triomphe au Challenger Banque Nationale de Saguenay

Le 26 octobre 2026 - Modifié à 08 h 22 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La 19e édition du Challenger Banque Nationale de Saguenay s’est conclue dimanche midi avec le sacre de l’Américaine Reese Brantmeier, qui a remporté la finale au terme de la sixième journée du tournoi face à la Japonaise Yuki Naito en deux manches serrées de 7-6.

La rencontre a offert un spectacle relevé aux amateurs présents. Yuki Naito a amorcé le match en force en remportant les deux premiers jeux de la première manche. Brantmeier a toutefois refusé de céder du terrain, revenant progressivement dans la partie jusqu’à créer l’égalité 4-4. L’Américaine a ensuite maintenu la pression et a finalement eu le dessus au bris d’égalité pour s’emparer de la première manche.

Le scénario s’est répété au deuxième set. Encore une fois, la Japonaise a pris les devants en début de manche avant que les deux joueuses ne se livrent une chaude lutte. Les jeux se sont succédé de part et d’autre jusqu’à une nouvelle égalité. Brantmeier l’a finalement emporté, confirmant sa conquête du tournoi.

Selon la présidente du Challenger Banque Nationale de Saguenay, Caroline Delisle, cette 19e édition a une fois de plus répondu aux attentes des organisateurs. Près de 5 000 spectateurs ont assisté aux différentes rencontres de la compétition, rapportait Radio-Canada. L’événement franchira d’ailleurs un cap important l’an prochain en célébrant son 20e anniversaire. 

Organisé par le Club de tennis intérieur Saguenay, seul club intérieur de tennis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, celui-ci accueillera également, d’ici la fin de l’année, le Tournoi de simple régional les 27, 28 et 29 novembre, suivi du Tournoi junior régional les 19 et 20 décembre. Les installations seront également l’hôte du Tournoi de double Coupe Davis les 12, 13 et 14 mars 2027, une compétition internationale masculine par équipes par nation, au grand bonheur des amateurs de tennis de la région.

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