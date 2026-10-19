Le 100% électrique débarque chez Maison Mitsubishi

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Maison Mitsubishi de Roberval accueillera, dès la fin octobre, le nouvel Eclipse Sportback 2027, premier véhicule 100 % électrique de Mitsubishi au Canada. Un modèle qui répond à une demande bien présente sur le marché.

« C'est un véhicule compact de cinq passagers, offert en deux versions, dont une avec un pack technologique qui ajoute plusieurs fonctionnalités haut de gamme », explique Carl Otis, vendeur chez Maison Mitsubishi.

Avec ses 214 chevaux, son couple électrique instantané de 354 Nm et son autonomie pouvant atteindre 454 kilomètres dans des conditions optimales, le nouveau modèle a de quoi séduire. Il propose également quatre modes de conduite, dont un entièrement personnalisable, permettant d'adapter l'expérience au conducteur et à son itinéraire. De nouvelles couleurs viennent compléter l'offre.

« Les clients peuvent déjà réserver leur véhicule. Nous aurons également deux modèles en concession pour les essais routiers », précise Carl.

Le nouveau venu bénéficie aussi des mêmes garanties qui ont contribué à l'excellente réputation de Mitsubishi et de 5 ans d’assistance routière.

Plus de 20 ans de proximité

Première concession Mitsubishi au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Maison Mitsubishi fait partie du paysage robervalois depuis plus de 20 ans.

« Notre approche est conviviale et notre équipe est chaleureuse. Nous sommes là pour accompagner les clients dans l'achat de leur prochain véhicule, mais aussi pour les aider à envisager une éventuelle transition vers l'électrique », souligne Carl.

Cette expérience se retrouve également à l'atelier, où deux mécaniciens comptent plus de dix années d'expérience, auxquels s'ajoute une nouvelle recrue.

Une équipe d'expérience, une approche personnalisée et maintenant une toute nouvelle possibilité électrique à découvrir!

Maison Mitsubishi

418-275-1555

62 boulevard de l'anse, Roberval