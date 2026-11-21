Novembre rime souvent avec journées grises, manque de lumière et baisse d'énergie. Si plusieurs ressentent une fatigue accrue ou une humeur plus morose, comment distinguer la déprime saisonnière de la dépression saisonnière? Éléments de réponse avec la travailleuse sociale Emmanuelle Girard.

Selon Emmanuelle Girard, travailleuse sociale à la Clinique psycho-aide, il est important de faire la distinction entre les deux réalités.

« La déprime saisonnière est un phénomène normal. Avec la baisse de luminosité, il y a vraiment une incidence sur notre horloge biologique qui régule le sommeil, l'énergie et l'humeur. À ce temps-ci de l'année, c'est normal de se sentir un peu plus fatigué, d'avoir une humeur plus maussade ou moins de motivation », explique-t-elle.

La dépression saisonnière va toutefois beaucoup plus loin. Reconnue comme une spécification d'un trouble de l'humeur, elle se caractérise par l'intensité et la persistance des symptômes, mais surtout par leurs impacts sur le fonctionnement quotidien.

Quand le quotidien est affecté

Une personne souffrant de dépression saisonnière peut, par exemple, éprouver des difficultés croissantes à se lever le matin, arriver en retard au travail ou même s'absenter en raison de son épuisement. La concentration devient plus difficile, l'irritabilité augmente et la fatigue finit par occuper toute la place.

« On commence à décliner les invitations sociales. On délaisse les activités qui nous font du bien parce que le besoin de repos devient central. Ce sont des altérations du fonctionnement qui nous indiquent que quelque chose ne va pas », souligne-t-elle.

La persistance des symptômes constitue un indicateur important. Une tristesse ou une fatigue qui perdure pendant plus de deux semaines mérite une attention particulière.

Ce que révèlent les données

Selon le Collège des médecins du Québec, environ une personne sur cinq vivra une forme de déprime saisonnière. De 2 à 3 % de la population présentera des symptômes compatibles avec une dépression saisonnière.

Les femmes représentent de 70 à 80 % des cas observés. Les personnes ayant déjà vécu un trouble de l'humeur sont également plus à risque, tout comme les jeunes adultes.

La localisation géographique joue aussi un rôle. Plus une population est éloignée de l'équateur, plus les journées raccourcissent durant l'automne et l'hiver, augmentant ainsi l'exposition aux facteurs associés à la dépression saisonnière.

Prendre soin de soi

Pour traverser cette période plus sombre, Emmanuelle Girard recommande de miser sur les piliers de la santé mentale.

L'un des conseils les plus importants consiste à maximiser l'exposition à la lumière naturelle. Le maintien d'une routine de sommeil régulière, une alimentation équilibrée et l'activité physique demeurent également des facteurs protecteurs.

« Il ne faut pas être dans une optique de performance. L'idée est d'y aller selon son niveau d'énergie et de se fixer des objectifs réalistes. »

La luminothérapie peut également représenter une option intéressante pour certaines personnes, mais Emmanuelle Girard recommande d'en discuter avec un professionnel de la santé.

Demander de l'aide au besoin

La consultation devient particulièrement importante lorsque les symptômes persistent, que les stratégies habituelles ne fonctionnent plus ou que la souffrance psychologique s'intensifie.

« Certaines personnes continuent à fonctionner malgré tout, mais vivent quand même une grande détresse. Dans ces situations-là, il est pertinent d'aller chercher de l'aide. Notre rôle est d'accompagner la personne, de l'aider à retrouver des stratégies efficaces et à se remettre graduellement en action. »

Soulignons que la Clinique psycho-aide a deux succursales au Lac-Saint-Jean, soit Dolbeau-Mistassini et Alma. Pour toute demande d’aide, il est possible d’appeler au numéro suivant : 581 684-8009.