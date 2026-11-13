Nathalie Landry prend les commandes et prépare la suite

Le Cégep de St-Félicien amorce une nouvelle étape avec l’arrivée de Nathalie Landry à la direction générale. Entrée en fonction le 19 octobre, elle entend d’abord s’approprier les dossiers de l’établissement avant de mobiliser les équipes autour d’une nouvelle vision stratégique. Parmi les enjeux à surveiller, le recrutement international et la capacité de retenir en région des diplômés dont les compétences répondent aux besoins du marché du travail.

La nouvelle directrice générale n’a pas eu droit à une longue période d’adaptation. Dès ses premiers jours, elle a participé aux rencontres du Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps, à Sherbrooke. Cette première immersion lui a permis de mieux saisir les dossiers du réseau collégial et de renouer avec plusieurs dirigeants qu’elle connaissait grâce à ses fonctions antérieures à l’international.

« C’est une super école », souligne-t-elle à propos de ces rencontres, qui lui ont permis de comprendre les enjeux communs aux établissements québécois.

De retour à Saint-Félicien après une absence d’environ un mois et demi, Nathalie Landry entreprend maintenant le transfert des responsabilités avec Sylvie Prescott, qui vient de prendre sa retraite après avoir dirigé le collège. La transition prévoit des rencontres ponctuelles, selon les besoins de la nouvelle dirigeante.

Le travail ne manque pas : 29 comités figurent parmi les responsabilités à reprendre, en plus des rencontres du conseil d’administration et du suivi des nombreux dossiers institutionnels.

Un nouveau plan stratégique en préparation

Le Cégep dispose toutefois d’une base solide pour amorcer ce changement de direction. Selon Sylvie Prescott, 93 % du plan stratégique actuel est déjà réalisé, alors qu’il reste deux années à ce cycle de planification.

Cette avance donnera à Nathalie Landry le temps de prendre connaissance des activités de l’établissement et de préparer la prochaine feuille de route. L’objectif consistera notamment à remobiliser les équipes afin de définir une vision commune et de déterminer les priorités des prochaines années.

La préparation du prochain plan stratégique devrait s’amorcer en septembre prochain. Ce travail permettra à la nouvelle directrice générale de préciser les orientations du collège en fonction de ses réalités et de l’évolution des besoins de la région.

L’enjeu des étudiants internationaux

Le recrutement international représente un autre dossier important pour l’établissement. Les nouvelles règles gouvernementales et les restrictions touchant l’immigration étudiante soulèvent des questions quant à la possibilité de développer davantage cette activité.

Nathalie Landry estime que les quotas actuels permettent au Cégep de maintenir ses activités internationales, sans toutefois lui donner la marge nécessaire pour les accroître.

La préoccupation la plus immédiate concerne cependant la possibilité, pour les étudiants étrangers diplômés, d’obtenir un permis de travail et de demeurer au Québec. L’établissement a porté cette question à l’attention de représentants fédéraux, dont le député Alexis Brunelle-Duceppe. La Fédération des cégeps intervient également dans ce dossier.

Pour la direction, la situation mérite une attention particulière, puisque le Québec investit dans la formation de ces jeunes pendant plusieurs années et après, certains doivent quitter le territoire.

Les conséquences dépassent le cadre de l’éducation. Dans une région où plusieurs secteurs ont besoin de travailleurs, la possibilité de retenir des diplômés constitue un enjeu de main-d’œuvre. Le tourisme figure notamment parmi les domaines où des étudiants formés localement occupent déjà des fonctions importantes.

Nathalie Landry affirme que l’industrie touristique régionale se montre prête à soutenir les démarches nécessaires si des revendications doivent être formulées. Elle demeure néanmoins optimiste quant à l’issue des discussions en cours.

Une retraite active pour Sylvie Prescott

Après son départ de la direction générale, Sylvie Prescott ne tourne pas complètement la page sur son engagement régional. Elle conserve des responsabilités bénévoles, notamment à la Fondation du Domaine-du-Roy et au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Elle continue aussi d’accompagner la Table de la première économie.