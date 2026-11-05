Saint-Félicien affirme sa place sur l’échiquier régional

Élu maire le 2 novembre 2025, Jean-Philippe Boutin dresse un premier bilan positif de son passage à la tête de Saint-Félicien. Renforcement des liens avec les municipalités voisines, transparence accrue, développement commercial et réflexion sur les infrastructures figurent parmi les principaux changements amorcés depuis son arrivée. Une nouvelle approche qui vise également à positionner la ville pour profiter des occasions de développement attendues dans le Nord-du-Québec.

Après une première année à la mairie, Jean-Philippe Boutin estime que Saint-Félicien a commencé à retrouver une place importante dans les discussions régionales. Le maire se réjouit particulièrement du rapprochement entre les municipalités du Domaine-du-Roy, une collaboration qui dépasse désormais les rencontres officielles.

Cette solidarité s'est notamment manifestée lors de différentes activités réunissant les élus municipaux, mais également dans les démarches entourant les programmes d'aide financière aux infrastructures. Les municipalités n'hésitent plus à soutenir les projets de leurs voisines afin de maximiser leurs possibilités d'obtenir des subventions.

« On a maintenu cette union entre les villes, ce qui nous permet d'éviter le phénomène de chicane de clocher », souligne Jean-Philippe Boutin.

Selon lui, cette nouvelle dynamique contribue à renforcer le leadership régional de Saint-Félicien, l'un des principaux pôles urbains de la MRC du Domaine-du-Roy. Une collaboration qui s'étend même au-delà des limites de la MRC, notamment avec des élus de Normandin et d'autres municipalités du Lac-Saint-Jean.

Une nouvelle culture de communication

Sur le plan municipal, le maire constate également un changement dans les façons de faire. Il souhaite instaurer une culture davantage axée sur la transparence, la communication et la proactivité.

Plutôt que d'attendre qu'un projet soit entièrement ficelé avant d'en informer la population, l'administration privilégie maintenant une approche qui permet de communiquer les démarches dès les premières étapes.

Le dossier d'un éventuel établissement d'unités de réserve des Forces armées canadiennes illustre cette volonté. La Ville a choisi de rendre publiques ses démarches alors que le projet se trouvait encore à l'étape des discussions. Cette visibilité a permis de susciter l'intérêt d'autres municipalités, qui ont manifesté leur volonté d'appuyer l'initiative.

« Les citoyens veulent savoir ce qui se passe, que le projet ait lieu ou non. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui avance », explique-t-il.

Cette approche s'accompagne d'une méthode de travail plus structurée au sein de l'organisation municipale. Les enjeux sont documentés, différentes solutions sont étudiées, puis les décisions reposent sur une analyse des besoins.

Le développement commercial constitue un exemple de cette nouvelle façon de procéder. La Ville a entrepris une étude des besoins afin de mieux connaître les attentes de la population et les possibilités de développement. Les entreprises seront également consultées sur leurs perspectives de croissance, leurs difficultés et les façons dont la municipalité pourrait les accompagner.

Consolider plutôt que multiplier les projets

Cette volonté de mieux planifier les interventions se reflète également dans la préparation des prochaines années. Alors que les coûts du carburant et les pressions économiques demeurent des éléments à surveiller, Jean-Philippe Boutin estime que l'un des principaux défis consiste à accorder davantage d'importance au maintien des infrastructures existantes.

La Ville souhaite notamment évaluer l'état de ses actifs, qu'il s'agisse des chaussées, des installations liées à l'eau ou des équipements municipaux. Plusieurs installations sportives ont déjà fait l'objet d'interventions et sont maintenant considérées comme réglées.

Cette réflexion s'inscrit dans une planification stratégique qui doit guider les actions du conseil municipal pour les trois prochaines années. Les grandes orientations qui se dégagent concernent notamment l'habitation, l'abordabilité, l'attractivité, la qualité de vie, le développement économique et commercial ainsi que la transparence des communications.

Le budget municipal devra éventuellement refléter ces priorités, même si les choix précis n'étaient pas encore arrêtés au moment de l'entrevue.

Se préparer aux occasions du Nord

Au-delà de la gestion quotidienne, le maire souhaite surtout préparer Saint-Félicien aux possibilités de développement qui pourraient découler de la croissance des activités dans le Nord québécois. Il évoque notamment les projets éoliens, miniers et les différentes filières économiques susceptibles d'attirer de nouveaux travailleurs dans les prochaines années.

La municipalité entend donc mettre à disposition des terrains commerciaux et industriels, tout en envisageant le développement de nouveaux quartiers résidentiels pour répondre aux besoins futurs.

Forces armées canadiennes

Le dossier des Forces armées canadiennes s'inscrit également dans cette volonté de positionnement stratégique. Pour Jean-Philippe Boutin, l'objectif consiste à faire en sorte que Saint-Félicien puisse accueillir les retombées de ces nouvelles activités plutôt que de les regarder passer.

« Saint-Félicien réaffirme sa position de porte d'entrée du Grand Nord québécois », résume-t-il.