Les démocrates reprennent le contrôle du Congrès américain

Les résultats des élections américaines de mi-mandat de 2026, dévoilés mardi soir, confirment une importante victoire du Parti démocrate, qui reprend le contrôle du Congrès des États-Unis après avoir remporté une majorité tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat.

Le parti, qui s'oppose depuis plusieurs années au président Donald Trump et à son mouvement « Make America Great Again » (MAGA), est parvenu à faire élire 228 représentants ainsi que 54 sénateurs. Pour reprendre les rênes du Congrès, les démocrates devaient atteindre le seuil de 218 sièges à la Chambre des représentants et de 50 sièges au Sénat.

Même si quelques résultats demeurent encore à confirmer, l'avance démocrate est désormais suffisante pour garantir le contrôle des deux chambres du Congrès, infligeant un revers significatif aux républicains.

Des inquiétudes économiques au Québec

Au Québec, les résultats ont rapidement suscité des réactions dans les milieux économiques. Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a lancé un appel aux gouvernements du Québec et du Canada afin qu'ils intensifient leurs démarches auprès de la nouvelle majorité au Congrès dans le but de protéger les intérêts économiques de la province.

La présidente et cheffe de la direction du CPQ, Michelle LLambías Meunier, estime que le changement de garde à Washington ne doit pas être perçu comme une solution aux enjeux commerciaux qui persistent entre les deux pays.

« Pour le Québec, l'enjeu dépasse le résultat électoral. Nos relations commerciales avec les États-Unis sont durablement transformées et un retour à la situation antérieure ne peut tenir lieu de stratégie. Alors que le Québec figure parmi les provinces les plus à risque face aux tensions entourant l'ACEUM et aux barrières tarifaires, nous devons renforcer nos liens avec les décideurs américains et défendre activement nos entreprises, nos travailleurs et nos secteurs stratégiques », a-t-elle déclaré.

Selon le CPQ, la stratégie canadienne à l'égard des États-Unis devra tenir compte de la vulnérabilité particulière du Québec face aux différends commerciaux et aux barrières tarifaires. L'organisme demande que les intérêts des entreprises québécoises et de secteurs stratégiques comme l'aluminium, le bois d'œuvre et l'énergie soient placés au cœur des discussions avec les États-Unis.