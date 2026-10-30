Une soirée pour revivre l’exposition agricole

L’exposition agricole et commerciale de Saint-Félicien sera à l’honneur lors du prochain souper-bénéfice de la Société d’histoire de Saint-Félicien, le 14 novembre. En plus d’offrir une plongée dans l’histoire locale, l’activité permettra d’amasser des fonds pour l’organisme.

Selon le président du conseil d’administration, Martin Guillemette, l’exposition agricole et commerciale de Saint-Félicien, qui s’est tenue de 1972 à 2015, constituait un événement majeur sur le territoire.

On y retrouvait notamment des jugements d’animaux, des compétitions telles que les tirs de tracteurs et les gymkhanas. Petits et grands pouvaient également profiter des manèges et des spectacles présentés sur le site.

La Société d’histoire de Saint-Félicien travaille depuis six mois au traitement du fonds de l’exposition agricole, qui est maintenant prêt à être dévoilé au public. Le contenu sera présenté dans le cadre du souper-bénéfice qui se tiendra au Centre des loisirs Belle-Vue de Saint-Félicien.

Les visiteurs pourront notamment découvrir des photos, des documents, des trophées, des affiches et des vidéos. « Nous présenterons des extraits d’entrevues ainsi que des segments de spectacles captés au fil des années lors de l’exposition agricole », précise M. Guillemette.

Au cours de la soirée, les participants connaîtront également en direct le gagnant du tirage moitié-moitié.

Les billets sont disponibles au local de la Société d’histoire de Saint-Félicien ainsi qu’en ligne sur la plateforme Zeffy.

Soulignons que ces activités de financement sont essentielles pour la poursuite des activités de l’organisme. Il est aussi possible de devenir membre pour soutenir la Société d’histoire de Saint-Félicien.