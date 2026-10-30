La MRC du Domaine-du-Roy adopte son Plan climat

La MRC du Domaine-du-Roy franchit une étape importante dans sa lutte contre les changements climatiques avec l’adoption de son Plan climat par le conseil de la MRC. Cette feuille de route vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et à mieux préparer les municipalités aux conséquences des changements climatiques au cours des prochaines années.

Selon un communiqué de la MRC du Domaine-du-Roy, ce plan est le fruit d’une démarche menée avec les acteurs du milieu au cours des dernières années. Il servira à orienter les interventions de l’organisation et à favoriser la collaboration avec les municipalités et les partenaires du territoire afin de mettre en place des mesures concrètes, tant pour réduire l’empreinte environnementale que pour renforcer la résilience des collectivités.

Des priorités pour réduire les émissions et s’adapter

Le Plan climat identifie plusieurs priorités d’intervention, notamment en matière de mobilité durable, d’électrification des transports et d’efficacité énergétique. La MRC souhaite entre autres contribuer au déploiement de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques et améliorer la performance énergétique des bâtiments municipaux.

Ces mesures d’atténuation visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées sur le territoire. En parallèle, la MRC entend mettre en œuvre des actions d’adaptation pour mieux composer avec les effets déjà observables et anticipés des changements climatiques.

Parmi les mesures retenues figurent l’amélioration des connaissances sur les zones inondables, la réduction des surfaces artificielles et l’intégration d’aménagements verts dans les espaces publics. La création de zones de fraîcheur dans chacune des municipalités fait également partie des priorités afin d’atténuer les effets des épisodes de chaleur estivale sur la population.

Pour Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, l’adoption de ce plan représente une occasion de passer à l’action et d’améliorer les milieux de vie.

« Adopter un Plan climat, c’est se donner les moyens d’agir concrètement sur notre territoire. Les changements climatiques nous amènent à revoir certaines façons de faire, mais ils représentent aussi une occasion d’améliorer nos milieux de vie et de les rendre plus résilients. Le Plan climat nous donne maintenant une direction claire et des priorités sur lesquelles nous pouvons travailler collectivement », souligne-t-il.

Une mise en œuvre progressive dès novembre

La mise en œuvre du Plan climat doit commencer progressivement en novembre 2026. Les actions ciblées pourront notamment bénéficier de différents appels de projets offerts dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL) du gouvernement du Québec.

Ce programme découle du Plan pour une économie verte 2030. Le Plan climat permettra à la MRC de déterminer les interventions prioritaires et de structurer ses efforts en matière de transition climatique jusqu’en 2035.

La population invitée à découvrir le Plan climat

Afin de faire connaître les grandes orientations de son Plan climat, la MRC du Domaine-du-Roy a tenu l’événement Parlons climat le mercredi 21 octobre dernier, à l’Hôtel Château Roberval.

De 10 h à 18 h, les visiteurs ont pu parcourir sept stations thématiques présentant les principaux constats du plan, les risques climatiques auxquels le territoire est exposé et les mesures prioritaires envisagées. D’une durée d’environ 30 minutes, le parcours permettait également aux participants de découvrir différentes façons de contribuer à la mise en œuvre des actions proposées.

La journée s’est poursuivie avec une conférence de Denis Marion, président du conseil d’administration de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Celui-ci a abordé la responsabilité collective en matière d’adaptation et de transition climatique.

L’événement, gratuit et ouvert à tous, était également accessible grâce à un service de transport collectif gratuit offert sur réservation.

Avec l’adoption de ce Plan climat et le lancement prochain de sa mise en œuvre, la MRC du Domaine-du-Roy entend ainsi se doter d’outils concrets pour réduire son empreinte environnementale, mieux anticiper les risques climatiques et favoriser la mobilisation de l’ensemble de la communauté autour de ces enjeux.