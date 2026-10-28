Le Lac-Saint-Jean exportera son expertise en soin à l’île Maurice

Le savoir-faire développé au Lac-Saint-Jean en matière de formation professionnelle franchira bientôt les frontières du Québec. Forgescom, le Service aux entreprises du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, s’apprête à déployer son expertise à l’international grâce à un projet de formation destiné aux futurs préposés aux bénéficiaires de l’île Maurice, situé dans l'Ouest de l'océan Indien.

Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre Forgescom et l’entreprise H&R PRO. Une mission exploratoire se déroulera du 30 octobre au 14 novembre afin de lancer officiellement la collaboration et de préparer la mise en œuvre du programme de formation.

Selon le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, ce projet est l’aboutissement de plus d’une année de travail consacrée à l’analyse des besoins du secteur de la santé mauricien et à l’élaboration d’une formation adaptée aux réalités locales.

« En s'inspirant des meilleures pratiques québécoises, ce programme permettra de former une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre à la croissance des besoins en soins et en services de santé de l’Île Maurice », souligne Jany Fortin de Forgescom.

La formation comprendra un total de 300 heures et abordera plusieurs aspects essentiels du travail de préposé aux bénéficiaires, notamment la communication professionnelle, l’éthique, les soins d’hygiène, les premiers secours, l’administration des médicaments ainsi que l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.

Les participants auront également l’occasion de mettre leurs apprentissages en pratique grâce à deux stages totalisant 84 heures dans un milieu de travail. Une attention particulière sera aussi accordée à l’humanisation des soins, à l’écoute et au respect de la dignité des usagers.

« La qualité des soins repose avant tout sur les personnes qui les prodiguent. Grâce à cette collaboration, nous souhaitons offrir à l’île Maurice une formation solide, adaptée à son contexte et axée sur le respect, l’autonomie et le bien-être des usagers. Ce projet représente une occasion exceptionnelle de développer des compétences durables et de renforcer la capacité du réseau de la santé à répondre aux besoins de la population. », souligne Hacinna Djakour, PDG de H&R PRO

Le déploiement du programme se fera progressivement. Les prochaines étapes incluent la validation du contenu, l’adaptation du matériel pédagogique ainsi que l’accompagnement des formateurs. La première cohorte d’apprenants devrait être accueillie au printemps 2027.

Les participants qui compléteront avec succès la formation recevront une attestation officielle délivrée par le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.