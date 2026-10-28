Plus de 5,7 M$ recueillis pour la demeure du premier ministre

La campagne nationale de financement visant à revitaliser le 24, promenade Sussex, résidence officielle du premier ministre du Canada, franchit une nouvelle étape. Pilotée par la Fondation Rideau Hall, l’initiative a déjà permis d’amasser plus de 5,7 millions de dollars grâce à plus de 4 000 contributions, soit environ 12 % de l’objectif fixé à 50 millions de dollars.

Après avoir obtenu l’appui de donateurs majeurs au cours des premiers mois de la campagne, la Fondation procède maintenant à son lancement public. Les Canadiennes et les Canadiens sont ainsi invités à contribuer financièrement à la réfection de l’édifice situé à Ottawa.

« Chaque pays souverain se définit, en partie, par les institutions et les symboles qui reflètent sa place dans le monde. En tant que résidence officielle du premier ministre canadien, le 24 Sussex est un élément indispensable de notre architecture démocratique. Sa rénovation ne se résume pas à protéger notre patrimoine historique : elle vise aussi à nous assurer que nos institutions nationales projettent la confiance et l'ambition du pays qu'elles représentent. », a déclaré Robert Prichard, président du conseil d'administration de la Fondation Rideau Hall.

La Fondation a également profité de l’occasion pour dévoiler le Conseil du 24 Sussex, un groupe de bénévoles provenant des différentes régions du pays. Principalement composé de leaders du milieu philanthropique, ce conseil aura pour mandat de promouvoir la campagne, de sensibiliser la population à l’importance du projet et de stimuler la participation à travers le Canada. Les membres du conseil mettront aussi à contribution leurs réseaux et leur influence afin de mobiliser les citoyens autour de cette initiative.

Parmi les 19 membres fondateurs du Conseil du 24 Sussex figurent deux représentants du Québec : Anne-Marie Hubert, membre du Forum finance durable du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), ainsi qu’Evan Price, issu de la célèbre famille Price, reconnue pour son engagement philanthropique. La Fondation Rideau Hall précise que le conseil continuera de s’agrandir au fil de la campagne avec l’arrivée de nouveaux bénévoles de partout au pays.