La Véloroute des Bleuets conclut 2026 avec un achalandage record

La Véloroute des Bleuets termine sa saison 2026 sur une note positive, avec un achalandage record de 334 813 usagers. Cette fréquentation, en hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente, témoigne de l'engouement grandissant pour le vélo et confirme l'attrait du circuit cyclable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’année 2025 avait déjà établi une marque inégalée. Le nouveau sommet enregistré en 2026 confirme ainsi la popularité de la Véloroute des Bleuets, devenue une destination incontournable pour les amateurs de cyclisme et les visiteurs qui souhaitent découvrir la région à vélo.

Au-delà de cette performance, la saison a également été marquée par une volonté accrue de mobiliser les acteurs régionaux autour du développement de la pratique cyclable, notamment en matière de sécurité, d’éducation et de concertation.

Un premier Sommet vélo régional

Le tout premier Sommet vélo Saguenay–Lac-Saint-Jean a constitué l’un des faits marquants de la saison. Près de 150 participants se sont réunis à cette occasion afin d’échanger sur les moyens de favoriser le développement du vélo et de renforcer la collaboration entre les différents intervenants du milieu.

Cette rencontre s’inscrit dans une démarche visant à faire du vélo un levier de développement régional, tant sur le plan touristique que sur celui de la santé et de la qualité de vie.

La Corporation de la Véloroute des Bleuets entend poursuivre ces efforts au cours des prochains mois afin de consolider les acquis et de faire progresser l’expérience cyclable dans l’ensemble de la région.

La sécurité au cœur des initiatives

La sensibilisation et l’éducation ont également occupé une place importante durant la saison 2026. La Cyclo-Académie a notamment permis à des jeunes de s’initier à la pratique du vélo et de perfectionner leurs habiletés.

Une formation destinée aux personnes de 55 ans et plus a par ailleurs été organisée afin de favoriser une utilisation sécuritaire des vélos à assistance électrique. Cette initiative, réalisée avec la collaboration de partenaires, dont Rio Tinto, vise à accompagner les cyclistes dans l’adoption de ces nouveaux moyens de déplacement.

Ces actions contribuent à promouvoir une pratique responsable du vélo et une meilleure cohabitation entre les différents usagers du réseau cyclable.

Des projets qui se poursuivent durant l’hiver

Si la fermeture du circuit marque la fin de la saison cyclable, le travail de développement se poursuivra durant l’hiver. La Corporation souhaite continuer à améliorer l’expérience vélo au Saguenay–Lac-Saint-Jean en collaboration avec la Véloroute du Fjord, les centres de vélo de montagne, l’Association touristique régionale et les autres partenaires du milieu.

Avec un achalandage en hausse pour une deuxième année consécutive, la Véloroute des Bleuets aborde ainsi la période hivernale sur des bases encourageantes, tout en poursuivant ses efforts pour faire du vélo un moteur de développement touristique, de santé et de fierté collective dans la région.

Des partenaires indispensables

La Corporation souligne également la contribution de ses bénévoles ambassadeurs, qui ont joué un rôle essentiel tout au long de la saison. En accueillant les cyclistes, en les renseignant et en les accompagnant, ceux-ci ont contribué à la qualité de l’expérience offerte aux visiteurs ainsi qu’à leur sécurité.

L’organisation tient aussi à reconnaître l’engagement de ses partenaires municipaux, touristiques, corporatifs et commerciaux, dont le soutien participe au rayonnement de la destination.

« Le succès de la Véloroute repose sur bien plus que ses kilomètres de pistes et de routes. Il repose sur une communauté mobilisée, des partenaires qui croient en notre mission et des bénévoles qui font une réelle différence auprès des cyclistes », souligne David Lecointre, directeur général de la Véloroute des Bleuets.