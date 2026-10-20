Québec reporte à 2028 le déploiement complet des guichets pour accélérer les diagnostics de cancer

Québec reporte au 31 mars 2028 le déploiement complet des guichets d'investigation rapide en cancérologie (poumon, sein, colorectal, prostate), initialement prévu pour 2026, invoquant un manque de personnel et une incertitude sur le financement, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le Devoir cite que plus de 24 millions de dollars ont été investis, mais des données de Santé Québec montrent des taux d'implantation inégaux selon les cancers et régions, notamment Lanaudière et la Côte-Nord. Karina Miron, diagnostiquée après cinq mois d'attente d'un cancer du sein de stade 3, témoigne des conséquences de ces délais.

La femme de 42 ans a subi une mastectomie totale, tandis que David Raynaud, de la Société canadienne du cancer, rappelle l'importance d'une détection rapide. Lorsqu’un cancer est détecté et pris en charge rapidement, dit-il, les traitements sont souvent moins lourds, et les chances de survie sont meilleures. Le principe des guichets d’investigation rapide est simple: lorsqu’un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée soupçonne un cancer chez un patient, le guichet l’aide à obtenir plus rapidement les examens nécessaires pour confirmer ou écarter le diagnostic.