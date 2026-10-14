Parachute Horizon ferme définitivement ses portes

L’école de parachutisme Parachute Horizon, située à Alma, ferme définitivement ses portes, faute d’avoir trouvé un acheteur. L’entreprise, qui était la seule école de parachutisme de la région, devra ainsi vendre ses actifs après 24 ans d’existence.

Il y a quelques mois, le fondateur, Pierre Boivin, croyait être en mesure de trouver un acheteur pour assurer la relève de l’école, mais ses démarches n’ont pas abouti.

Parachute Horizon se départira de ses actifs au cours des prochains mois, notamment de son avion, d’un hangar situé à Saint-Honoré et de l’ensemble de ses équipements de parachutisme.

« On a tout essayé. On était prêt à fournir de la main-d’œuvre pour la première année. On ne laissait pas l’acheteur seul. On l’accompagnait, mais ça n’a pas marché », a indiqué M. Boivin lors d’une entrevue accordée au Quotidien.

La fermeture laisse ainsi un vide dans l’offre de sports aériens au Saguenay–Lac-Saint-Jean et obligera les amateurs de parachutisme à se déplacer à l’extérieur de la région pour pratiquer leur activité.