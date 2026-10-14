Actualités

 Temps de lecture : 41s

Parachute Horizon ferme définitivement ses portes

Le 14 octobre 2026 - Modifié à 14 h 49 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’école de parachutisme Parachute Horizon, située à Alma, ferme définitivement ses portes, faute d’avoir trouvé un acheteur. L’entreprise, qui était la seule école de parachutisme de la région, devra ainsi vendre ses actifs après 24 ans d’existence.

Il y a quelques mois, le fondateur, Pierre Boivin, croyait être en mesure de trouver un acheteur pour assurer la relève de l’école, mais ses démarches n’ont pas abouti.

Parachute Horizon se départira de ses actifs au cours des prochains mois, notamment de son avion, d’un hangar situé à Saint-Honoré et de l’ensemble de ses équipements de parachutisme.

« On a tout essayé. On était prêt à fournir de la main-d’œuvre pour la première année. On ne laissait pas l’acheteur seul. On l’accompagnait, mais ça n’a pas marché », a indiqué M. Boivin lors d’une entrevue accordée au Quotidien.

La fermeture laisse ainsi un vide dans l’offre de sports aériens au Saguenay–Lac-Saint-Jean et obligera les amateurs de parachutisme à se déplacer à l’extérieur de la région pour pratiquer leur activité.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Intercar souhaite mettre fin à la ligne entre Chibougamau et Saint-Félicien
Publié à 12h09

Intercar souhaite mettre fin à la ligne entre Chibougamau et Saint-Félicien

Le transporteur Intercar a déposé une demande auprès de la Commission des transports du Québec afin de mettre fin à la ligne d’autobus reliant Chibougamau à Saint-Félicien. L’achalandage ne serait pas au rendez-vous depuis plusieurs années, ce qui nuirait à la rentabilité du service. C’est ce qu’a révélé Radio-Canada ce matin, ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Déjà un succès pour l’Oktoberfest des Lions
Publié à 10h00

Déjà un succès pour l’Oktoberfest des Lions

L’Oktoberfest est souligné une fois de plus par le Club Lions de Dolbeau-Mistassini, le 23 octobre prochain. Les 580 billets se sont envolés rapidement et il est toujours possible de participer au moitié-moitié virtuel. Pour l’occasion, les participants pourront déguster un menu typiquement allemand composé de bière et saucisses, de ...

LIRE LA SUITE

Actualités

90 000 $ pour renouveler les équipements du soutien à domicile
Publié hier à 13h00

90 000 $ pour renouveler les équipements du soutien à domicile

La Fondation du Domaine-du-Roy investira 90 000 $ sur trois ans pour renouveler le parc d’équipements du soutien à domicile des CLSC de Roberval et de Saint-Félicien. Le projet permettra à de nombreuses personnes de recevoir des soins à domicile dans la dignité, le confort et la sécurité. Actuellement, le parc d’équipements disponibles ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES