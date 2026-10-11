Yanick Baillargeon reprend les commandes de la MRC Domaine-du-Roy

La campagne électorale est terminée depuis quelques jours, mais Yanick Baillargeon en ressort avec un bagage politique plus riche. Battu dans Roberval comme candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ), lors des dernières élections provinciales, le préfet de la MRC Domaine-du-Roy retrouve maintenant son fauteuil à la tête de l’organisation avec une nouvelle perspective sur les préoccupations de la population. Une expérience qui, selon lui, pourrait influencer sa façon d’aborder les dossiers et les enjeux du territoire au cours des prochaines années.

Même s’il se trouvait officiellement en congé pendant la campagne, le préfet a continué de suivre les principaux dossiers de la MRC. Il affirme avoir voulu assurer une certaine continuité et éviter de laisser des dossiers importants en suspens.

« C’était important que le suivi soit fait », explique-t-il, ajoutant que la campagne lui a également permis d’approfondir sa compréhension des préoccupations de la population.

Une campagne axée sur les enjeux régionaux

Yanick Baillargeon qualifie sa campagne de « belle campagne », menée selon lui dans un climat respectueux avec les autres candidats. Il estime que la démarche a surtout permis de mettre en lumière plusieurs enjeux touchant la circonscription de Roberval.

« On a fait ressortir les enjeux de la circonscription de Roberval », souligne-t-il, précisant que son objectif consistait notamment à faire connaître les problématiques régionales et à déterminer les moyens d’intervenir auprès du gouvernement.

Il a découvert de nouvelles attentes

L'expérience lui a aussi permis de constater les différences entre une campagne provinciale et le travail municipal. Les attentes de la population et les enjeux abordés ne sont pas toujours les mêmes, observe-t-il.

Baillargeon considère donc avoir recueilli de l’information supplémentaire qu’il pourra maintenant utiliser dans son rôle au sein de la MRC.

@ST:Des priorités déjà identifiées

Le nouveau gouvernement provincial devra toutefois disposer d’un peu de temps pour prendre ses marques, estime le préfet. Il a déjà communiqué avec Isabelle Thibeault, nouvellement élue dans Roberval, afin d’établir un contact et de préparer les discussions à venir.

La MRC entre par ailleurs dans son processus budgétaire, alors que plusieurs dossiers continueront de mobiliser les élus au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Parmi les priorités figurent notamment le développement de la filière éolienne, la finalisation de la démarche de signature innovation et le dépôt prochain du plan climat de la MRC. La foresterie occupera également une place importante dans les discussions avec la nouvelle députée. Yanick Baillargeon considère ce secteur comme l’un de ses champs d’expertise et rappelle son importance pour l’économie du Domaine-du-Roy.

« On est très dépendant de ça ici dans la MRC du Domaine-du-Roy », souligne-t-il, en faisant également référence à l’agriculture et au tourisme. L’accès aux soins de santé figurera lui aussi parmi les sujets qui devront retenir l’attention.

Le projet éolien avance

Le développement du projet éolien demeure l’un des dossiers majeurs sur la table. Yanick Baillargeon reconnaît que les discussions avec les différentes parties prenantes progressent moins rapidement que souhaité, mais assure que le dossier avance.

« Il y a des rencontres à peu près toutes les semaines », précise-t-il.

Selon lui, l’importance des négociations dépasse même le projet actuel, puisqu’il s’agit d’un premier projet éolien réalisé de gré à gré avec Hydro-Québec et qu’il pourrait servir de référence pour de futurs projets.

La MRC souhaite donc que les discussions permettent de tenir compte des préoccupations de l’ensemble des communautés concernées. Des portes ouvertes et des activités de consultation ont notamment permis de recueillir de l’information au cours des derniers mois. « Il y a beaucoup d’informations qui ont été ramassées. Les projets sont modulés en ce sens-là », indique-t-il.

Il reste toutefois plusieurs étapes à franchir. Un avant-projet ou un projet aurait notamment déjà été déposé par Hydro-Québec dans le cadre du développement éolien.

Servir le citoyen

De retour à la MRC, Yanick Baillargeon entend donc poursuivre son travail en collaboration avec les différents partenaires régionaux et avec la nouvelle députée de Roberval. Pour lui, le changement de fonction ne modifie pas sa principale motivation.

« Ma prémisse de base va toujours être la même, c’est de servir le citoyen, peu importe le poste que j’ai », affirme-t-il.

Il souhaite ainsi favoriser le travail collectif au cours des prochaines années et faire valoir les priorités du Domaine-du-Roy auprès des différents paliers de gouvernement.