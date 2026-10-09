Découvrez les coulisses du cidre québécois les 17 et 18 octobre prochains

Les Producteurs de cidre du Québec invitent les amateurs de cidre à prendre la route les 17 et 18 octobre prochains à l’occasion de la 6e édition de La Grande Presse. Pendant deux jours, des cidreries de différentes régions du Québec ouvriront leurs portes pour faire découvrir leur savoir-faire, leurs installations et les nombreuses étapes qui se cachent derrière la fabrication du cidre.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est Ibride cidre Nature qui accueillera les visiteurs et leur permettra de découvrir la cuverie, les salles d’embouteillage, les salles de barriques et, bien sûr, le pressage des pommes en pleine saison.

Ibride cidre Nature proposera également une dégustation de cidres et de jus de pomme fraîchement pressé, en plus de procéder au lancement d’un tout nouveau produit.

La Grande Presse s’adresse aussi aux passionnés qui souhaitent expérimenter à la maison. Plusieurs cidreries participantes offriront du jus de pomme fraîchement pressé pour la fabrication de cidre maison. Les visiteurs pourront apporter leurs cruchons et profiter des conseils des producteurs pour choisir leurs jus.

Cette année, une dizaine de cidreries prennent part à La Grande Presse, offrant aux visiteurs l’occasion de parcourir différentes régions cidricoles du Québec.

On compte aussi parmi les cidreries participantes la Cidrerie Cryo et La Capsule Temporelle, en Montérégie, ainsi que la Cidrerie Milton, la Ferme Cidricole Équinoxe, Autour de la pomme, la Cidrerie Pomme Sauvage, l’École du 3e rang – Vignoble et Cidrerie et la Cidrerie Compton, en Estrie.

Dans les Laurentides, la Cidrerie Au Pied de cochon et le Verger Lamarche prennent également part à l’initiative. La Capitale-Nationale est représentée par la Cidrerie Verger Bilodeau et Distillerie ainsi que Clos Shanouk.