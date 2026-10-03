Actualités

 Temps de lecture : 1 min 57 s

Regroupement des caisses Desjardins Domaine-du-Roy et Chibougamau

Une nouvelle caisse de 35 000 membres verra le jour en janvier 2027

Le 03 octobre 2026 à 07 h 46
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le regroupement des caisses Desjardins de Chibougamau et du Domaine-du-Roy franchira une étape importante le 1er janvier 2027. La nouvelle entité réunira environ 35 000 membres et conservera des points de service dans les différentes communautés desservies.

Le départ presque simultané des deux directeurs généraux, au début de l’année, aura notamment contribué à accélérer la réflexion entourant le regroupement des caisses Desjardins de Chibougamau et du Domaine-du-Roy.

Pour le président de la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy, cette situation a créé une occasion de revoir l’organisation et d’envisager la création d’une entité de plus grande envergure.

« Quand tu as deux DG par intérim, c’est un bon timing. Puis, en même temps, quand ça arrive, on a toujours l’obligation de se questionner », explique Louis Lefebvre.

35 000 membres

La nouvelle caisse comptera environ 35 000 membres. Selon le président, le regroupement permettra notamment de réunir davantage d’expertise et devrait contribuer à améliorer les services offerts aux membres.

« Une nouvelle caisse intéressante, de plus grande envergure, davantage d’expertise pour nous autres », souligne-t-il, ajoutant que l’objectif consiste notamment à améliorer la qualité des services.

Aucun emploi supprimé

Le maintien des emplois constitue également un élément important du projet. Le président assure qu’aucune perte d’emploi ne découlera du regroupement et entrevoit même la possibilité de créer de nouveaux postes.

« Il n’y a pas de perte d’emploi garantie », affirme-t-il, précisant que la nouvelle structure disposera de moyens supplémentaires.

La nouvelle caisse entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2027. D’ici là, plusieurs étapes administratives et techniques devront être franchies afin de réunir les deux organisations au sein d’une seule entité.

Un processus de sélection sera également lancé afin de choisir le futur directeur général.

Roberval comme point central

Le directeur général sera basé à Roberval, alors que Chibougamau deviendra un point de service de la nouvelle caisse. Saint-Félicien et Saint-Prime conserveront également leur statut de points de service.

Le président insiste toutefois sur le fait que la localisation du siège ne diminuera pas l’importance des autres communautés desservies. « Toutes les entités qui sont là, c’est toutes des points de service de même niveau, de même envergure, avec la même importance », affirme-t-il.

Il prévoit notamment une présence régulière du directeur général dans les différents secteurs et mise sur les outils numériques pour faciliter la collaboration entre les équipes.

15 administrateurs

La nouvelle caisse sera dirigée par un conseil d’administration composé de 15 administrateurs.

Le regroupement doit également favoriser le partage des compétences entre les employés des deux organisations. Des programmes de développement des compétences existent déjà et devront contribuer à l’intégration des équipes et des cultures organisationnelles.

Pour le président, le projet représente ainsi une occasion de réunir les forces des deux caisses tout en maintenant une présence dans les communautés desservies.

La période précédant le 1er janvier sera consacrée à la réalisation des différentes étapes nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Les Produits Gilbert célèbre 40 ans d'histoire
Publié à 8h00

Les Produits Gilbert célèbre 40 ans d'histoire

Les Produits Gilbert ont souligné leurs 40 ans d’histoire le 1er octobre dernier en réunissant plus de 125 invités à l’occasion d’une soirée anniversaire empreinte de fierté, de reconnaissance et de convivialité. Fondée en 1986, l’entreprise a profité de l’événement pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Le Festival de la chasse promet un week-end rassembleur
Publié hier à 10h00

Le Festival de la chasse promet un week-end rassembleur

À quelques semaines du Festival de la chasse de Dolbeau-Mistassini, les 30 et 31 octobre prochains, le nouveau président du Club Panache, Joey Thibeault, entend poursuivre le travail de ses prédécesseurs tout en mettant l'accent sur la relève grâce à une programmation accessible et rassembleuse. Après 25 années d’implication au sein du ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Meurtre dans le quartier St-Georges ; le principal accusé assassiné en prison
Publié le 02 octobre 2026

Meurtre dans le quartier St-Georges ; le principal accusé assassiné en prison

Le détenu de 51 ans qui a perdu la vie dans le Centre de prévention de Roberval serait Marc Gilbert, l’homme accusé de meurtre au premier degré sur une femme de Jonquière le 8 juillet dernier. Selon le Quotidien, les détails du motif de l’agression et la manière dont M. Gilbert a été assassiné n’ont toutefois pas été dévoilés ce ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES