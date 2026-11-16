Comme ils l’ont fait à Sherbrooke et Blainville il y a deux semaines, les Saguenéens de Chicoutimi ont signé deux victoires sur la route ce week-end. Après avoir signé un gain à Gatineau samedi, les hommes de Yanick Jean l’ont emporté 3 à 2 sur les Voltigeurs à Drummondville, dimanche après-midi.

Comme ce fut le cas la veille, les Bleus accordent le premier but. À court d’un homme, Yoan Tassé déjoue Patriks Plumins pour ouvrir la marque pour les locaux. Avec neuf secondes à jouer en première, le défenseur Ryan Hecker va créer l’égalité pour Chicoutimi avec son premier dans la LHJMQ.

En deuxième, Joshua Phillips donne les devants aux visiteurs avec son cinquième de la saison. Après avoir atteint la dizaine la veille, Mathis Dufour donne une priorité de deux buts aux siens en milieu de troisième.

Avec cinq minutes à jouer, Tassé réduit l’écart pour les Voltigeurs lors d’un jeu de puissance mais les Saguenéens tiennent le coup pour signer une deuxième victoire en 24 heures sur les patinoires adverses. Devant le filet, Patriks Plumins signe la victoire avec une performance de 26 arrêts.

Un départ chez les Saguenéens

Quelques heures avant le début de la rencontre à Gatineau, les Saguenéens de Chicoutimi ont confirmé que l’attaquant américain, Daniel Berehowsky, avait quitté l’équipe pour retourner à la maison.

Âgé de 20 ans, Berehowsky s’est amené avec les Saguenéens après avoir disputé la dernière campagne avec Sudbury dans la Ligue de l’Ontario. En 10 rencontres, il a récolté sept points. Daniel Berehowsky était le fils de Drake qui a disputé plus de 500 rencontres dans la Ligue Nationale.

Les Saguenéens seront de retour à domicile la fin de semaine prochaine avec le passage des Eagles du Cape Breton samedi et des Huskies de Rouyn-Noranda, dimanche.