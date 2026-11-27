Le gouvernement du Québec amorce une nouvelle initiative visant à améliorer la performance de l'État et à réduire le fardeau administratif.

Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a annoncé jeudi la création d'une commission consultative chargée de proposer des solutions pour simplifier les règles administratives et améliorer l'expérience des citoyens dans leurs interactions avec les services gouvernementaux.

Cette commission sera présidée par le ministre délégué à l'Efficacité gouvernementale et à l'Allègement réglementaire de l'État, Sébastien D'Astous. Son mandat consistera à recueillir les préoccupations et les expériences des citoyens, des entreprises, des municipalités ainsi que des organismes de la société civile afin de mieux cerner les obstacles administratifs auxquels ils sont confrontés.

Selon le gouvernement, les consultations permettront d'identifier les principaux défis rencontrés sur le terrain et de prioriser des mesures à mettre en place pour alléger la bureaucratie.

Les travaux de la commission débuteront dès la fin du mois de novembre. Une première série de rencontres est prévue avec des représentants du milieu communautaire, du secteur de la construction, des PME, du milieu économique ainsi que du secteur municipal.

La commission poursuivra ses travaux en 2027 avec l'ajout d'autres secteurs, notamment ceux de la santé, de l'éducation, des transports et des sociétés d'État. Le gouvernement souhaite également entendre toute organisation ou tout milieu confronté à des défis liés à la lourdeur administrative.

Les modalités de participation seront dévoilées au cours des prochaines semaines. En parallèle, une consultation publique sera lancée le 9 décembre sur la plateforme Consultation Québec afin de permettre aux citoyens de contribuer à la réflexion.

La FCEI applaudit l'initiative

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a accueilli favorablement l'annonce du gouvernement, se réjouissant que les PME et le milieu économique figurent parmi les premiers groupes consultés.

L'organisation affirme que la question de l'allègement réglementaire constitue une priorité pour les entrepreneurs québécois. Selon ses données, 94 % des PME souhaitent une révision de la réglementation en vigueur. La FCEI estime également que le coût du fardeau administratif et réglementaire imposé aux entreprises québécoises atteint près de 11 milliards de dollars annuellement.

Toujours selon la Fédération, les propriétaires de PME consacrent en moyenne l'équivalent de 32 journées de travail par année à des tâches administratives. Elle soutient également que le Québec impose 106,6 % plus d'exigences réglementaires que la moyenne des autres provinces canadiennes.

« Chaque heure passée à remplir des formulaires ou répondre à des exigences réglementaires pour les propriétaires de PME, c'est une heure de moins pour servir leurs clients ou faire grandir leur entreprise. Il est primordial de couper la paperasserie. Le gouvernement prend la bonne voie en lançant des consultations à ce sujet pour définir les mesures prioritaires à mettre en place. », a commenté François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.