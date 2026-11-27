Les concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean franchissent une nouvelle étape avec la création de leur propre association régionale. Sous la présidence d’Olivier Blouin, la nouvelle organisation met en place une série de services destinés à répondre aux besoins de ses quelque 43 membres. Une initiative qui permettra notamment de privilégier davantage les fournisseurs et les ressources professionnelles de la région.

L’Association de concessionnaires automobiles régionaux du Québec (ACARQ) prend progressivement le relais de la corporation provinciale à laquelle ses membres étaient jusqu’ici affiliés. Le changement entraînera une réorganisation des services offerts aux concessionnaires, particulièrement en matière de relations de travail, de soutien juridique et de prévention.

Pour son premier président, Olivier Blouin, la priorité consiste à assurer une transition sans interruption des services essentiels. « En quittant la provinciale, il fallait combler les services que la provinciale donnait aux membres », explique-t-il.

Les concessionnaires ont donc déterminé les ressources qu’ils souhaitaient conserver et celles qu’ils devaient développer pour assurer leur autonomie.

Des services adaptés aux besoins des membres

La nouvelle association offrira notamment des services en relations de travail, en négociation de conventions collectives, en accompagnement juridique et en gestion de contrats.

La nouvelle association offrira également à ses membres une mutuelle de prévention, un regroupement permettant aux concessionnaires de mettre en commun leurs efforts en santé et sécurité du travail, de mieux prévenir les accidents professionnels et de réaliser éventuellement des économies sur leurs cotisations à la CNESST.

Nouvelle structure

Selon Olivier Blouin, les démarches entreprises au cours des derniers mois ont permis de mettre en place l’essentiel de cette nouvelle structure. « On s’est tourné de bord, comme on dit, et on a créé ces services-là », résume-t-il.

La transition s’effectue toutefois selon un calendrier précis. Les services fournis par la corporation provinciale prendront officiellement fin le 30 novembre prochain. Quant à la nouvelle mutuelle de prévention, elle entrera en fonction le 1er janvier 2027.

Entretemps, l’association doit respecter plusieurs échéances administratives afin d’assurer la continuité des services à ses membres.

Priorité aux fournisseurs régionaux

L’un des principaux objectifs de la nouvelle organisation consiste à favoriser davantage l’économie régionale en confiant progressivement certains mandats à des entreprises et à des professionnels du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Ce qui est intéressant pour notre région maintenant, c’est que ce sont des services qui vont se donner de plus en plus localement », souligne le président.

Cette volonté de régionalisation ne pourra cependant se concrétiser entièrement dès le départ. Olivier Blouin explique que certains contrats ont dû être conclus rapidement pour respecter les échéances entourant la transition. Dans certains cas, l’association ne disposait pas encore de tous les contacts nécessaires pour retenir des fournisseurs régionaux.

L’objectif demeure néanmoins de privilégier, dans la mesure du possible, des entreprises et des professionnels établis au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Association qui pourrait dépasser les frontières régionales

Même si les quelque 43 concessionnaires membres proviennent actuellement du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la nouvelle association n’exclut pas d’accueillir éventuellement des concessionnaires d’autres régions du Québec. D’ailleurs, son nom a été choisi en tenant compte de cette possibilité.

Le président précise toutefois que l’organisation n’entreprendra pas immédiatement de campagne de recrutement à l’extérieur de son territoire. « On n’ouvre pas, on ne ferme pas de portes, dans le sens qu’on ne sollicitera pas nécessairement les gens. Par contre, s’il y a des gens qui nous sollicitent, on ne pense pas fermer de portes dans l’avenir. »

Des concessionnaires d’autres régions ont déjà manifesté un certain intérêt et demandé des renseignements sur les services offerts. Certains faisaient d’ailleurs déjà appel à l’expertise de la nouvelle organisation pour des questions de relations de travail ou de négociation de conventions collectives, sans nécessairement en être membres. Ces services leur étaient alors facturés individuellement.

Consolider avant de prendre de l’expansion

Malgré cet intérêt, Olivier Blouin souhaite éviter une croissance trop rapide de l’association. La priorité consiste d’abord à consolider les services destinés aux concessionnaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean et à s’assurer que la nouvelle structure répond pleinement à leurs attentes. « On veut commencer par servir nos membres comme il faut. On va marcher avant de courir », insiste-t-il.

La création de l’ACARQ marque ainsi un changement important pour les concessionnaires automobiles de la région, qui disposent désormais de leur propre organisation pour défendre leurs intérêts et organiser les services professionnels dont ils ont besoin. Une autonomie qui pourrait, à plus long terme, permettre à cette association née au Saguenay–Lac-Saint-Jean d’étendre son influence ailleurs au Québec.