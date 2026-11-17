Le Comité Synergie Éolien, créé en mars dernier, avait convié les médias lundi matin, afin d’annoncer la tenue de deux événements d’envergure, axés autour du développement éolien régional, événements ayant lieu dans la région en 2027. Mais bien au-delà de cette annonce, c’est la volonté exprimée d’Hydro-Québec d’aller de l’avant dans plusieurs projets qui a suscité un intérêt certain.

D’abord, la démarche exploratoire de la société d’État, qui s’active à faire des tests de vents, dans plusieurs régions du Québec, notamment dans le secteur du Mont Apica, dans la Réserve faunique des Laurentides.

À proximité de la route 169, le site verra une première série de cinq mâts de mesure du vent être installée cet automne et d’autres sites seront évalués pour 2027. Ces installations temporaires serviront à recueillir des données précises sur les vents afin de déterminer si le secteur présente un potentiel intéressant. La directrice principale - Stratégie de développement - éolien, solaire et stockage, Camille Perreault.

« On utilise des cartes très puissantes qui répertorient le potentiel de vent à travers toute la province. À ça, il faut ajouter ce que j'appellerais des couches de contraintes. Donc par exemple: est-ce qu'il y a des milieux humides? Est-ce qu'il y a un site industriel? Est-ce qu'il y a de la villégiature? Donc, je pourrais énumérer ces usages du territoire-là. Certains sont des obstacles tangibles, donc insurmontables ou inconciliables qui vont venir soit prioriser ou encore déprioriser certaines régions. Une fois qu'on établit donc à la fois le territoire et le potentiel devant réunir des conditions qui nous semblent favorables, c’'est là qu'on passe à la prochaine étape d'installer les mâts de mesure de vent qui nous donnent une lecture beaucoup plus précise du réel potentiel et qui vont donc encore une fois nous permettre de parfois déprioriser ou encore confirmer qu'il y a de l'intérêt dans le secteur ».

Mme Perreault rappelle toutefois que le tout ne peut se faire sans la fameuse acceptabilité sociale. « J'ajoute à ça évidemment un élément essentiel, l'acceptabilité sociale, la conciliation avec les autres usages du territoire. Et bien sûr, s'il y a une volonté dans la région d'explorer le développement d'un projet. Et c'est à ce moment-là que vraiment on confirme que projet il y a, de concert avec le milieu local et qu'on peut commencer à travailler les paramètres beaucoup plus concrets d'un futur parc éolien ».

Et en termes de coûts, ces mâts de mesure représentent combien? Camille Perreault n’a pas pu chiffrer le tout de manière précise.

« J'ai de la difficulté à vous donner un chiffre de dollars concret, mais un seul mât de mesure de vents, ça représente quelques centaines de milliers de dollars. Ça s’accompagne de certains travaux de déboisement vraiment minimes, mais il y en a certains qui sont requis parce qu'on tend à installer les mâts de mesure en bordure de chemins existants. Et ils sont installés habituellement pour une période entre deux et six ans pour ramasser les données, puis par la suite, ils peuvent être démontés et la zone peut être végétalisée de nouveau ».

Mme Perreault ajoute que le dialogue est actif à la fois avec les administrations municipales, de même qu’avec les Premières Nations présentes sur le territoire. Puis au fur et à mesure qu'il y aura des développements, si développement il y a, ce dialogue se poursuivra.

Deux activités majeures

Parallèlement, mentionnons que le Comité Synergie Éolien tiendra deux activités qui contribueront à renforcer la mobilisation régionale autour de la filière éolienne en 2027: le Rendez-vous Transition verte, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) le 17 mars 2027, ainsi que le Colloque des énergies renouvelables, organisé par la compagnie Nergica, du 15 au 17 juin 2027.

« Depuis 2025 chez Nergica, on exporte notre colloque à l'extérieur de la Gaspésie pour justement aller à la rencontre de tous les acteurs au Québec, puis la sélection du lieu est vraiment basée sur des critères qui sont objectifs. Et on peut le voir aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un bon dynamisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une délégation de votre région est d’ailleurs venue chez nous, on avait alors senti que ses participants étaient curieux, intéressés. Ils nous ont ensuite contactés, puis de fil en aiguille, la région répondait aux critères qu'on avait besoin pour le colloque. C'est donc ici, dans votre région que ça va se passer en 2027 », d’ajouter Mattieu Gagné de Nergica.

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, a salué cette décision, se disant heureux d’accueillir les futurs congressistes, l’activité représentant de belles retombées avec un minimum de 900 nuitées dans les hôtels de la région.