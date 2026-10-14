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Déjà un succès pour l’Oktoberfest des Lions

Le 14 octobre 2026 - Modifié à 13 h 23 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

L’Oktoberfest est souligné une fois de plus par le Club Lions de Dolbeau-Mistassini, le 23 octobre prochain. Les 580 billets se sont envolés rapidement et il est toujours possible de participer au moitié-moitié virtuel.

Pour l’occasion, les participants pourront déguster un menu typiquement allemand composé de bière et saucisses, de bretzels et de choucroute, à la polyvalente Jean-Dolbeau. Le président du Club Lions, Billy Ménard, se réjouit de l’engouement suscité par l’événement.

« Tout est vendu. On fait même des listes d’attente. C’est en forte demande et les billets se sont vendus rapidement. Les entreprises, malgré l’incertitude économique, ont embarqué à nouveau. C’est une bonne chose », souligne-t-il.

L’an dernier, l’Oktoberfest a permis de récolter 47 000 $. Une somme qui a été entièrement réinvestie dans la communauté.

« Tout cet argent a été redistribué dans le milieu. Chaque année, on remet des paniers de Noël d’une valeur totale de 17 000 $. On offre aussi des cadeaux en collaboration avec les Pompiers du partage. Au total, une cinquantaine de familles bénéficient de ces initiatives », explique Billy Ménard.

Cette année, l'objectif est d'amasser plus de 50 000 $.

Les personnes qui souhaitent soutenir la mission du Club Lions peuvent toujours se procurer des billets pour le moitié-moitié virtuel, une autre façon de contribuer aux actions de l’organisme dans la collectivité.

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