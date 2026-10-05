Des activités de nettoyage des berges au Lac-Saint-Jean

L’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean invite la population à retrousser ses manches pour participer à une série de cinq activités de nettoyage des berges sur le territoire du Lac-Saint-Jean. Ces activités se tiendront en octobre à Dolbeau-Mistassini, à Saint-Félicien et sur le territoire de la ZEC Rivière-aux-Rats.

Ces activités permettront de retirer les déchets et les matières abandonnées dans différents secteurs, tout en sensibilisant la population à l’importance de préserver la qualité des milieux naturels. Elles sont rendues possibles grâce à la collaboration de la Corporation d’aménagement intégré de Racine-Vauvert (CAIRV), de la ZEC Rivière-aux-Rats et des villes de Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini, avec l’appui financier du gouvernement du Québec.

La population est invitée à se joindre aux équipes de nettoyage pour donner un coup de main et contribuer directement à la préservation des milieux naturels du territoire.

Cinq rendez-vous pour passer à l’action

Les activités auront lieu à différents endroits du territoire afin de cibler plusieurs secteurs riverains et milieux aquatiques :

Dolbeau-Mistassini – secteur Vauvert : vendredi 9 octobre à 9 h

Rendez-vous au Centre touristique, 472, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini.

Saint-Félicien – Hôtel du Jardin : samedi 10 octobre à 9 h

Rendez-vous au stationnement de l’Hôtel du Jardin.

Notre-Dame-de-Lorette – ZEC Rivière-aux-Rats : mardi 20 octobre à 9 h

Communiquer avec l’OBV Lac-Saint-Jean pour y participer.

Notre-Dame-de-Lorette – ZEC Rivière-aux-Rats : mercredi 21 octobre à 9 h

Communiquer avec l’OBV Lac-Saint-Jean pour y participer.

Dolbeau-Mistassini – secteur Vauvert, berges du lac Saint-Jean : vendredi 23 octobre à 9 h

Rendez-vous au Refuge Racine, 265, rue Racine-Sur-Mer, Dolbeau-Mistassini.

« Une corvée de nettoyage, c’est beaucoup plus que ramasser des déchets. C’est une occasion de voir directement les effets de nos comportements sur les milieux naturels. Chaque déchet retiré des berges est un déchet qui ne risque pas de se retrouver dans l’eau », souligne Anne Malamoud, directrice générale de l’OBV Lac-Saint-Jean.

Elle ajoute : « C’est aussi le moment idéal pour se retrouver sur le terrain, pour constater l’état de nos milieux aquatiques, poser collectivement un geste concret pour les protéger et sensibiliser la population à l’importance de préserver la qualité des milieux hydriques en particulier et l’environnement en général. »

Les plastiques, emballages, objets abandonnés et autres déchets peuvent facilement se retrouver dans les cours d’eau et les lacs, notamment sous l’effet du vent, de la pluie ou de la fonte des neiges. Une fois dans l’eau, ces matières peuvent dégrader les habitats et représenter un risque pour la faune aquatique.

En participant à une activité de nettoyage, les bénévoles contribuent donc directement à réduire ces sources de pollution, tout en permettant de redonner un peu de santé et de beauté aux milieux naturels.

Un nouveau volet s’ajoute cette année aux activités de nettoyage. L’équipe de l’OBV Lac-Saint-Jean réalisera une caractérisation de l’ensemble des déchets qui seront ramassés. Ceux-ci seront triés et pesés. Cette activité contribuera à améliorer les connaissances sur la présence et l’origine des plastiques dans les milieux naturels.

Les corvées de nettoyage s’inscrivent dans la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

Pour connaître les modalités de participation et obtenir plus d’information, consultez les réseaux sociaux de l’OBV Lac-Saint-Jean.