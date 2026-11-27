C’est devant des partenaires, des élus et autres personnes impliquées autour de sa mission que la Fondation du Domaine-du-Roy a procédé le 26 novembre au vernissage officiel de son exposition « Engagée depuis 1987 pour une communauté en santé » à la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque à Roberval.

Inaugurée dans le cadre du 40e anniversaire de la Fondation du Domaine-du-Roy, présenté par Mallette, et conçue en étroite collaboration avec la Société d’Histoire Domaine-du-Roy, cette rétrospective lance officiellement une année de célébration dédiée à l’histoire et à l’impact de la Fondation dans notre communauté.

« Présenter cette exposition au grand public est une grande source de fierté pour notre conseil d’administration. Elle met en lumière le chemin parcouru depuis 1987 et l’impact concret de la Fondation, de ses donateurs et de ses bénévoles dans la MRC du Domaine-du-Roy. J’invite toute la population à découvrir cette rétrospective. C’est notre histoire collective qui y est racontée », a dit Sylvie Prescott, présidente du conseil d’administration de la Fondation du Domaine-du-Roy.

Fruit d’un travail de recherche et d’archives, l’exposition propose aux visiteurs une immersion au coeur de quatre décennies d’évolution des services de santé dans la MRC du Domaine-du-Roy. À travers des photographies d’époque et des faits saillants, le public peut redécouvrir les visages derrière la Fondation ainsi que les étapes clés qui ont mené à plus de 10 millions de dollars d’investissements dans le milieu.

« Préserver la mémoire de notre communauté, c’est aussi reconnaître le parcours des organismes qui ont marqué son développement. La Fondation du Domaine-du-Roy fait indéniablement partie de cet héritage collectif. Cette exposition constitue une occasion privilégiée de célébrer ses 40 années d’engagement et de transmettre aux générations futures le souvenir de sa contribution essentielle à notre région », a témoigné Maxime Lamontagne, directeur général de la Société d’histoire Domaine-du-Roy.

La population est invitée à découvrir l’exposition gratuitement aux heures d’ouverture de la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque jusqu’au 19 mars 2027.