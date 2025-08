Victor Verreault accroche son vélo 

← Retour

Vélo de montagne

C’est lors de la coupe du monde au Mont Sainte-Anne le 6 octobre dernier que s’est officiellement conclue la carrière professionnelle du cycliste Victor Verreault. L’athlète de 25 ans, natif de Saint-Félicien, accroche maintenant son vélo pour se rapprocher de sa famille.

Ce dernier week-end de compétition aura été riche en émotion pour Victor et ses proches. Famille et amis étaient nombreux à s’être déplacés afin d’assister à la dernière épreuve sur le circuit mondial du Félicinois.

« Ç’a été une dernière fin de semaine incroyable. Je suis content de la façon que ça s’est passé, c’est une belle finalité pour moi. Ça aurait pu finir dans une course en République tchèque, seul, mais j’ai eu la chance de conclure ma carrière à la maison, encouragée par mes proches », raconte Victor Verreault.

Il mentionne également que même la foule présente lors de la compétition lui a offert un gros appui.

De plus, Victor a connu une belle dernière performance, en terminant en 57e place lors de la course.

« C’est bon, j’ai connu une grosse course. Avec le même groupe de coureurs ou presque, j’avais terminé 63e la fin de semaine d’avant. Mais de savoir que c’était ma dernière épreuve, j’avais une motivation de plus pour bien finir ça. Et je suis content de la façon que ça s’est passé. »

Quelques jours après cette dernière course, l’athlète de 25 ans ne semblait pas encore réaliser complètement que sa carrière était maintenant terminée.

« C’est spécial. Ce n’est pas que je ne le réalise pas, mais c’est plus comme si j’étais inconscient de ce qui se passe. Autant ça été un week-end émotif au Mont Sainte-Anne, qu’aujourd’hui, je suis content et je me sens bien. »

Profiter

C’est en juillet dernier que Victor Verreault a annoncé publiquement que la saison 2024 allait être sa dernière en carrière.

De l’avoir annoncé aussi tôt lui aura permis de profiter au maximum des quelques mois qu’il restait à sa carrière.

« Je voulais profiter de chaque moment avec chaque personne que j’allais rencontrer. J’ai beaucoup d’amis et de connaissances dans ce milieu, et en rendant ça public, ça m’a permis de passer du bon temps avec eux, plutôt que de ne rien dire et disparaitre à la fin de la saison. »

C’est d’ailleurs tous ces gens qu’il a rencontrés au fil de sa carrière qui aura marqué Victor.

« La plus grande fierté de ma carrière, ce n’est pas les résultats, mais c’est le bagage que j’ai accumulé. C’est les connexions humaines que j’ai eu durant toutes ces années. C’est quelque chose que je vais toujours garder avec moi. »

Après carrière

À peine a-t-il accroché son vélo que Victor a déjà commencé à travailler pour l’entreprise familiale.

Il souligne qu’il continuera de s’entrainer et de faire du vélo.

« Je veux redonner au Club Vélo2Max ici à Saint-Félicien. C’est là que tout a commencé pour moi, et je veux redonner aux jeunes. »