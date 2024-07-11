Une semaine 100 % vélo de montagne le mois prochain dans la région

← Retour

Deux Coupes Québec en une semaine

Janick Émond

Ce sera une semaine 100 % vélo de montagne dans la région du 18 au 25 août prochain, avec la présentation de deux Coupes Québec. Une première aura lieu les 18 et 18 août au Mont Lac-Vert, à Hébertville, et une deuxième les 24 et 25 août au Tobo-Ski, à Saint-Félicien.

C’est la première fois dans la région que deux Coupes Québec sont présentées successivement en l’espace de deux fins de semaine.

Ce sont 500 participants de partout dans la province qui sont attendus chaque jour de compétition, et plus de 1 000 personnes présentes quotidiennement sur le site.

Pour le Mont Lac-Vert, ce sera leur première présentation d’une tranche de la Coupe Québec.

Un grand évènement

Avec ces deux évènements en une semaine, les deux comités organisateurs souhaitent donner l’impression de tenir un seul et grand évènement.

Ainsi, durant toute la semaine entre les deux évènements, plusieurs activités seront proposées.

Une course de vélo de route aura lieu le mardi 20 août à l’autodrome de Saint-Félicien, la Véloroute des Bleuets proposera des randonnées guidées et les centres de vélo de montagne partout dans la région ouvriront leurs portes gratuitement aux participants des Coupes sous la présentation de leur passe.

Également, des établissements touristiques offriront des forfaits spéciaux durant cette semaine aux athlètes et leur famille, comme le Zoo de Saint-Félicien et le Parc Octopus à Desbiens.

Plus de détails à venir dans la prochaine édition du journal Lac-Saint-Jean et L'Étoile du Lac...