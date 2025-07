← Retour

La Ville de Saint-Félicien recrute un(e) technicien(ne) en génie civil pour rejoindre son Service de l’aménagement et de l’entretien du territoire. Si tu es passionné(e) par les travaux d’infrastructure, que tu as un talent naturel pour analyser et résoudre des problèmes complexes, et que tu aimes aussi bien le travail de bureau que sur le terrain, ce poste est fait pour toi !

Responsabilités :

Planifier et surveiller les projets de génie civil sur le territoire de la ville (routes, égouts, aqueducs, etc.)

Participer à la préparation des devis techniques et des plans

Assurer la conformité aux normes en vigueur et coordonner les travaux avec les différents intervenants

Superviser les travaux sur le terrain et assurer un suivi rigoureux des chantiers

Collaborer avec l'équipe pour proposer des solutions innovantes aux défis techniques rencontrés

Exigences :

Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou autre formation pertinente

Expérience pertinente dans un poste similaire

Bonne maîtrise des logiciels de conception (AutoCAD, Civil 3D)

Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et à respecter les échéanciers

Bonnes compétences en communication et en travail d’équipe

Ce que nous offrons :

Salaire compétitif

Fonds de pension à prestation déterminée

Assurances collectives

Conciliation travail-famille

Horaire d’été

Remboursement des activités sportives

Programme d’aide aux employés et à la famille

Formation continue

Rejoindre la Ville de Saint-Félicien, c’est évoluer dans un environnement dynamique qui valorise le travail d’équipe, l’écoute, et la reconnaissance. Tes idées et ton expertise seront au cœur de l'amélioration du milieu de vie des citoyens.

Lieu de travail : Ville de Saint-Félicien

Comment postuler : Envoyez votre CV et une lettre de motivation en ligne via notre site web à l'adresse suivante : ville.stfelicien.qc.ca/fr/citoyens/emplois/

Date limite de candidature : 25 octobre à 16h