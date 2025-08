Familiprix Bélanger et Grenier recherche un(e) assistant(e) technique en pharmacie

← Retour

Trium Médias

Vous êtes dans le domaine pharmaceutique et vous recherchez un environnement de travail sain, chaleureux et dynamique? Familiprix Bélanger et Grenier est à la recherche d'un(e) assistant(e) technique en pharmacie pour compléter son équipe.

Qui sommes-nous ?

Chez Familiprix, nous croyons que le bien-être de nos employés est essentiel à la réussite de notre entreprise. Avec une équipe de jeunes propriétaires présents et engagés, nous plaçons nos employés au centre de nos décisions de gestion. Parce qu'après tout, une équipe heureuse, c'est la clé d'une pharmacie prospère !

Pourquoi nous rejoindre ?

En plus d'une ambiance plaisante et d'une équipe de qualité, nous offrons des conditions de travail avantageuses. Vous bénéficierez d'un salaire compétitif adapté à la réalité du milieu, ainsi que d'une participation au REER pour planifier votre avenir en toute sérénité. Mais ce n'est pas tout ! Chez Familiprix, nous croyons qu'il est essentiel de prendre soin de nos employés. C'est pourquoi nous offrons entre-autre un congé payé à l'occasion de votre anniversaire. Parce que quoi de mieux que de célébrer votre journée spéciale avec une journée de repos bien méritée ?

Qu'en est-il de l'horaire ?

Nous comprenons l'importance d'avoir du temps pour soi et pour ses proches. C'est pourquoi nous vous offrons un horaire de travail avec peu de soirées et de week-ends. Vous ne travaillerez qu'un soir par semaine et seulement un week-end sur sept. Chez Familiprix, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de concilier travail et vie personnelle.

Votre rôle :

En tant qu'assistant(e) technique en laboratoire, vous serez au cœur de notre engagement envers la qualité des services professionnels que nous offrons en pharmacie. Votre dévouement, votre expertise et votre sourire seront des atouts indispensables pour assurer la satisfaction de nos clients et contribuer au succès de notre équipe.

Si vous êtes motivé(e) par l'envie de soutenir les gens autour de vous, que la bonne humeur et la joie de vivre sont vos alliées au quotidien, rejoignez notre équipe!

Pour postuler:

Faites nous parvenir votre CV à: [email protected]