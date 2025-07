Martin Lavertu - Artiste interdisciplinaire

← Retour

« L’art sonore au service de la recherche »

Martin Lavertu est un artiste interdisciplinaire spécialisé dans le domaine du monde numérique en art. Plus précisément, il s’intéresse à la photo, à la vidéo, à l’installation et aux ambiances sonores, des champs d’expertise qu’il explore à la fois en tant qu’artiste et chercheur.

Enseignant au programme Arts visuels et numériques au Collège d’Alma, il complète actuellement un doctorat sur les archives numériques et les environnements immersifs à l’UQAC. Au fil de son parcours, il s’interroge sur l’impact des médiums numériques sur notre façon de penser et de voir. Par exemple, il note qu’autrefois, arriver à trouver de l’information nécessitait une chaîne d’actions spécifiques. « Mais à travers les médiums numériques, il est possible d’accéder directement à l’information. On saute donc des éléments du répertoire traditionnel », explique l’artiste originaire d’Alma.

En parallèle de son enseignement et de sa recherche, Martin Lavertu se distingue dans le domaine de l’art sonore. Par ses enregistrements variés (sons personnels, de nature, d’espace, etc.), il invite l’auditeur à imaginer et à construire son propre narratif au sein d’un environnement imaginaire. Son art sonore permet ainsi de raviver des souvenirs ou des sensations, enrichissant ainsi l’expérience de l’auditeur.

