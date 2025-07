Les 20 premiers terrains livrés le 1er juillet

← Retour

Camping Roberval sur le lac

Véronique Tremblay, présidente du Camping Roberval sur le lac accueillera le 1er juillet prochain les 20 premiers propriétaires de terrain du site. Les autres terrains seront livrés d’ici le 1er septembre prochain. (Photo Trium Médias – Jean Tremblay) — Jean Tremblay

Annoncé il y a un peu plus de deux ans et quelques 9 M$ plus tard, soit 3 M$ de plus que lors du dévoilement du projet, le Camping Roberval sur le lac accueillera ses 20 premiers propriétaires le 1er juillet prochain. Ils pourront ainsi y installer leur VR, ajouter un pavillon de jardin et aménager le terrain dont ils sont propriétaires.

Le concept développé par Camping Roberval sur le lac est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n’y a pas d’autres offres touristiques similaires dans la région.

« On travaille sur ce projet depuis 2016. Nous avons sillonné le Québec et visité quelques endroits aux États-Unis pour voir ce qui se faisait ailleurs. Par la suite, il a été décidé d’exporter un modèle de vente de terrains de camping de haute gamme. De cette façon, nous sommes complémentaires aux offres de services de camping du secteur », explique Véronique Tremblay, présidente de Camping Roberval sur le lac.

Ainsi, le vaste domaine de 1 000 000 de pieds carrés sera aménagé de 178 terrains de 3 000 à 5 000 pieds carrés offrant tous les services municipaux. « De plus, nous avons fait installer une boîte électrique de 100 ampères par terrain. »

Après l’installation des 20 premiers propriétaires en juillet, dix s’ajouteront le 1er août et finalement 10 autres le 1er septembre pour un total de 40 en 2024.« La livraison des 178 terrains est prévue sur une période de cinq années », précise-t-elle.

La construction du pavillon panoramique et les bains thérapeutiques de même que l’aménagement de la plage débuteront cette année pour une fin des travaux en 2025.

Développement local

Le projet depuis ses débuts vise à favoriser le développement local.

« Au lieu d’ajouter sur le camping un restaurant, une crémerie ou toute offre de services similaires, on invite les gens à sortir. Nous sommes à quelques minutes de marche du centre-ville. On veut ainsi encourager les entrepreneurs locaux. »

Implication financière

Pour la présidente du Camping, chaque propriétaire est sécurisé dans son investissement par l’implication financière du groupe de propriétaires.

« Le projet qui aura coûté 9 M$ n’a reçu aucun financement gouvernemental. C’est un investissement de ma famille. L’an dernier, on a réinvesti l’argent de la vente des terrains de la première phase. Ainsi, on sécurise les acheteurs », précise Véronique Tremblay.

Lauréat Ose Entreprendre

Au cours des dernières semaines, le Camping Roberval sur le lac a remporté deux prix.

Le 25 avril dernier, il a été lauréat au Gala régional Ose entreprendre qui a eu lieu à Alma.

« Au préalable, nous avions remporté le même titre, au niveau local, à celui qui s’est tenu le 3 avril dernier à Saint-Félicien. »

Annoncé il y a un peu plus de deux ans et quelques 9 M$ plus tard, soit 3 M$ de plus que lors du dévoilement du projet, le Camping Roberval sur le lac accueillera ses 20 premiers propriétaires le 1er juillet prochain. Ils pourront ainsi y installer leur VR, ajouter un pavillon de jardin et aménager le terrain dont ils sont propriétaires.

Le concept développé par Camping Roberval sur le lac est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n’y a pas d’autres offres touristiques similaires dans la région.

« On travaille sur ce projet depuis 2016. Nous avons sillonné le Québec et visité quelques endroits aux États-Unis pour voir ce qui se faisait ailleurs. Par la suite, il a été décidé d’exporter un modèle de vente de terrains de camping de haute gamme. De cette façon, nous sommes complémentaires aux offres de services de camping du secteur », explique Véronique Tremblay, présidente de Camping Roberval sur le lac.

Ainsi, le vaste domaine de 1 000 000 de pieds carrés sera aménagé de 178 terrains de 3 000 à 5 000 pieds carrés offrant tous les services municipaux. « De plus, nous avons fait installer une boîte électrique de 100 ampères par terrain. »

Après l’installation des 20 premiers propriétaires en juillet, dix s’ajouteront le 1er août et finalement 10 autres le 1er septembre pour un total de 40 en 2024.« La livraison des 178 terrains est prévue sur une période de cinq années », précise-t-elle.

La construction du pavillon panoramique et les bains thérapeutiques de même que l’aménagement de la plage débuteront cette année pour une fin des travaux en 2025.

Développement local

Le projet depuis ses débuts vise à favoriser le développement local.

« Au lieu d’ajouter sur le camping un restaurant, une crémerie ou toute offre de services similaires, on invite les gens à sortir. Nous sommes à quelques minutes de marche du centre-ville. On veut ainsi encourager les entrepreneurs locaux. »

Implication financière

Pour la présidente du Camping, chaque propriétaire est sécurisé dans son investissement par l’implication financière du groupe de propriétaires.

« Le projet qui aura coûté 9 M$ n’a reçu aucun financement gouvernemental. C’est un investissement de ma famille. L’an dernier, on a réinvesti l’argent de la vente des terrains de la première phase. Ainsi, on sécurise les acheteurs », précise Véronique Tremblay.

Lauréat Ose Entreprendre

Au cours des dernières semaines, le Camping Roberval sur le lac a remporté deux prix.

Le 25 avril dernier, il a été lauréat au Gala régional Ose entreprendre qui a eu lieu à Alma.

« Au préalable, nous avions remporté le même titre, au niveau local, à celui qui s’est tenu le 3 avril dernier à Saint-Félicien. »