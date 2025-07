Roberval met la culture au cœur de son développement

← Retour

Nouvelle politique culturelle

Roberval vient d’adopter sa toute nouvelle politique culturelle. La première remontait à 2005. — Martin Gaudreault

Trois ans après avoir amorcé une démarche d’actualisation, Roberval accouche d’une nouvelle mouture de sa politique culturelle, la première remontant à 2005.

Cette politique 2025-2035 servira de boussole afin de perpétuer le patrimoine culturel robervalois tout en assurant sa vitalité.

Les élus municipaux ont d’ailleurs adopté la nouvelle politique culturelle le 9 septembre dernier et le lancement officiel s’est fait le 25 septembre.

Roberval a été parmi les premières municipalités de la région à se doter d’une politique culturelle, il y a de cela maintenant près de 20 ans.

« On a beaucoup appris depuis. Je dirais qu’on a maturé et que la nouvelle politique est plus terre-à-terre, mieux adaptée à nos besoins », dit Carol Martel.

Grandes orientations

La Ville de Roberval et la Commission de la culture se positionnent comme partenaires et moteurs de développement culturel. Ainsi, des actions seront mises de l’avant afin de promouvoir l’offre culturelle, en optimisant l’utilisation des infrastructures culturelles, en soutenant l’implication de la Commission de la culture dans le développement culturel, en maintenant les ententes de développement culturel et en diversifiant les financements.

Une deuxième orientation vise l’épanouissement individuel et collectif grâce à la culture en développant une offre culturelle diversifiée et adaptée aux différentes réalités, en stimulant une participation culturelle, en garantissant l’accessibilité à toute la population, en favorisant l’intégration de la relève et des bénévoles et en sensibilisant la population aux bienfaits de la culture.

La troisième orientation reconnaît la contribution et l’implication des artistes et des cultures autochtones à Roberval, veut favoriser le vivre-ensemble, positionner la bibliothèque Georges-Henri Lévesque au cœur de la vie culturelle des citoyens et protéger, promouvoir et valoriser le patrimoine bâti.

Enfin, la quatrième orientation mise sur le soutien à la création, la production et la diffusion des arts et de la culture afin d’assurer un meilleur rayonnement des acteurs culturels.

Place fondamentale de la culture

La nouvelle politique prendra effet dès l’an prochain. D’ici là, soit cet automne, un plan d’action sera élaboré par le conseil municipal avec un budget conséquent aux orientations de la politique culturelle.

Dans le document de la politique culturelle, le maire Serge Bergeron rappelle que Roberval est une ville où la culture a toujours eu une place fondamentale.