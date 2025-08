Maudit printemps !

← Retour

C’est officiellement le printemps. Après un hiver doux et catastrophique pour les amateurs de plein air, la nouvelle saison aux heures d’ensoleillement prolongées arrive enfin. Dans les faits, tout le monde apprécie l’arrivée de l’équinoxe du printemps, tout le monde, sauf moi !

Avant de me juger sévèrement, permettez-moi de vous exposer les raisons qui expliquent mon léger dédain pour cette saison.

Premièrement, les variations de température. La semaine dernière en est un excellent exemple. Alors que le manteau de printemps était de mise et que tout laissait croire qu’on rangerait définitivement bottes et gants, une grosse dépression de la Nouvelle-Angleterre accompagnée d’un facteur vent plus que dérangeant nous a fait ressentir un beau -25. Que de plaisir.

Alors que la neige fond, la bouette apparaît. Avez-vous un chien ? Allez-vous marcher avec votre pitou ? Pour ceux qui comme moi ont un compagnon à poils, une marche dans le quartier se transforme vite en cauchemar. Les pattes et le bedon deviennent un aimant de boue que vous devez impérativement nettoyer dès le retour à la maison. Si votre chien est actif, comment se porte votre terrain ? Et votre plancher ? Si je m’étire le cou, je vois la moppe près de votre porte arrière.

Le printemps, c’est aussi signe de dépense ! L’humain a le goût de changement. Un nouveau char, de nouvelles rénovations, une première piscine, un spa, un 4 roues, allez mon ami, crache le cash ! Tu es célibataire ? Ça te prend de nouveaux vêtements pour aller faire ton paon dans un 5 à 7 branché. Au printemps, tu dépenses et tu brûles ton retour d’impôt.

Quand le soleil se pointe le bout de son nez en mars et avril, nous avons soudainement une urgence de vivre et de socialiser. Plus précisément, nous avons une folle envie de profiter des terrasses ! Alors que le mercure touche les 8 degrés, on s’y garroche en après-midi pour prendre une bière ou une coupe de rosée. On s’organise pour être proche du chauffe-terrasse pour éviter de « pogner » froid aux pieds et faire pipi 20 fois par jour pour les 3 prochains jours. Croyez-moi, je sais de quoi je parle… malheureusement.

Que dire des fameuses flaques d’eau ! Un fléau pour les piétons. Combien de fois vos pieds ont atterri dans une mare brune après avoir stationné votre véhicule ? Vous savez quoi ? J’exagère. Le soleil fait du fait bien, les jeunes reprennent les rues avec leurs vélos, les effluves du BBQ des voisins se font sentir et représente de beaux moments de bonheur collectif. Et, n’oublions pas le hockey ! Si vous êtes un fan des Saguenéens ou des Marquis, c’est le meilleur hockey de la saison. Pour les Canadiens, ce sera un maudit printemps… encore !