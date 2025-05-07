Le lac Saint-Jean est calé

← Retour

Libéré de ses glaces à 70%

Le moment que plusieurs surveillaient avec attention est survenu: libéré de ses glaces à 70%, le lac St-Jean est considéré comme officiellement calé depuis 7h26 mardi soir. Le juge d’un concours radiophonique au Lac-Saint-Jean, Maxime Tanguay, a officialisé le moment.

Le Quotidien cite que c’est la troisième fois depuis 1981 que le lac « cale » un 6 mai. La dernière fois remonte à l’année 2013. Les dates les plus fréquentes sont les 9 et 10 mai. Le niveau du lac St-Jean se situe actuellement à 12 pieds.