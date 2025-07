Mgr René Guay garde le souvenir d’un bon pasteur proche des gens

← Retour

Décès du pape François

L’évêque du diocèse de Chicoutimi dit avoir appris avec une grande tristesse le décès du pape François lundi. Dans un communiqué, Mgr René Guay souligne qu’il espérait qu’il puisse de rétablir de sa convalescence, mais qu’il s’est éteint à la suite d’un AVC.

« Nous nous en souvenons comme d’un bon pasteur qui savait se faire proche des gens écrit-il, et qui portait une attention spéciale pour les pauvres, les malades, les peuples des Premières Nations et les exclus de nos sociétés. Il portait aussi une grande préoccupation pour le sort de la Terre, nous invitant à prendre soin de notre Maison Commune. »

L’évêque du diocèse ajoute que malgré ses dernières années difficiles sur le plan de la santé, le souverain pontife a poursuivi son ministère avec la même ardeur et avec générosité selon lui.

« Il s’est donné jusqu’au bout pour l’Église qu’il aimait. Le dimanche de Pâques, il est apparu à la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre pour offrir ses souhaits et pour donner la bénédiction Urbi et Orbi (à la ville et au monde). »

Mgr termine en mentionnant qu’il présidera une messe spéciale pour le repos éternel du pape François ce jeudi 24 avril, à 19 heures, à la Cathédrale de Chicoutimi.