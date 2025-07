Patrice Bouchard, loin de penser à la retraite

← Retour

Martin Lamontagne, responsable des opérations chez Nettoyeur FB explique que la partie avant de la bâtisse principale et la boutique resteront intactes. (Photo Trium Médias – Jean Tremblay) — Jean Tremblay

Au lieu de songer à un début de retraite, de passer le flambeau de l’entreprise fondée par son père Fernand Bouchard, il y a 45 ans, et de peut-être faire partie des Snowbirds de ce monde, Patrice Bouchard, âgé de 51 ans a choisi, après mûre réflexion, d’investir massivement dans l’entreprise qu’il dirige depuis 30 ans pour lui donner un souffle de croissance.

L’entreprise située sur le boulevard Hamel à Saint-Félicien se spécialise dans la buanderie commerciale et industrielle. On propose comme services la location, l'entretien, le lavage et la vente de vêtements de travail neufs et usagés. Finalement dans la boutique on offre aux clients la broderie, l’impression sur chandail et la vente d'articles promotionnels.

« De plus, depuis un certain temps, nous proposons aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration le lavage, le séchage, le pliage et le pressage de toute la literie et linge plats. Dans l’hôtellerie, nous avons un client d’importance à Québec », explique Martin Lamontagne, responsable des opérations chez Nettoyeur FB.

Sérieuse réflexion

En 2024, l’entreprise a vécu une année exceptionnelle. On a souligné deux anniversaires, soit la 45e année de fondation de l’entreprise et les 30 années de travail de Patrice Bouchard, comme président-directeur général du commerce.

« Ce fut également l’occasion, en 2024, pour Patrice de réfléchir, pendant six mois, sur son avenir dans l’entreprise. Se retirer? Dans le cas inverse, il fallait foncer vers l’avant. »

« Finalement, il a pris la décision de continuer. L’une des principales raisons à poursuivre et à aller plus loin, c’est la qualité de l’équipe d’employés et de sa garde rapprochée. Un cadre de travail qu’il l’anime dans ses défis quotidiens. Il a grandement confiance à l’équipe de travail et se sent bien dans la poursuite de la mission de l’entreprise », ajoute-t-il.

Progression soutenue

La croissance de l’entreprise et l’augmentation de ses parts de marchés ont également fait pencher la balance, pour le PDG.

« La progression de Nettoyeur FB et le développement de la clientèle sont à l’image de l’année que l’on vient de passer. On vit une croissance soutenue qui nous oblige à procéder à des investissements de plusieurs millions de dollars », a conclu Patrice Bouchard.