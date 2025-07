La clientèle régionale au rendez-vous plus que jamais

← Retour

Village historique de Val-Jalbert

Le Village Historique de Val-Jalbert se dirige vers un bilan d’achalandage comparable à l’an dernier, voire une légère hausse du nombre de visiteurs. — courtoisie

Les touristes sont encore au rendez-vous au site du Village historique de Val-Jalbert. Et pour reprendre une expression consacrée, si la tendance se maintient, le nombre de visiteurs devrait être comparable à l’an dernier, soit un peu plus de 75 000 entrées sur le site.

« On se dirige vers une saison calquée sur l’an dernier, voire une légère hausse de visiteurs. Je demeure toujours prudent, parce qu’il reste encore quelques semaines d’ici à la fin de la saison », indique Patrick Savard, directeur général du Village historique de Val-Jalbert.

Amorcée à la mi-mai, la haute saison touristique à Val-Jalbert se terminera au milieu d’octobre.

« La clientèle internationale revient tranquillement pas vite, depuis la pandémie. C’est encourageant ».

L’automne est traditionnellement la période forte d’accueil de touristes en provenance de l’international.

Patrick Savard qualifie 2024 comme une année de reprise, alors qu’il observe une augmentation progressive de visiteurs.

Ce qui réjouit encore davantage Patrick Savard, c’est l’explosion des ventes de passeports. Celui-ci parle du double de passeports vendus dont une grande part de l’augmentation revient aux visiteurs de la région.

« C’est une grande fierté de savoir que notre population régionale vient nous voir et on le constate encore plus cette année », poursuit le directeur général.

Site très prisé

En fait, selon les données de 2023, le Saguenay-Lac-Saint-Jean représentait environ 20 % de la clientèle, les touristes des autres régions (intra-Québec) 50 % et les voyageurs de l’international de l’ordre de 30 %.

La bonification de la programmation avec ses quelque 22 attraits, l’ajout d’activités, la renommée du site, et la température clémente sans doute, sont des facteurs pouvant expliquer ces bons résultats. Il faudra toutefois attendre un peu plus tard pour connaître le bilan officiel.

Avec le terrain de camping adjacent au village historique, qui reçoit à lui seul entre 30 000 et 40 000 visiteurs, c’est plus de 100 000 personnes qui s’arrêtent à Val-Jalbert pendant l’été.

Une dernière activité qui devrait attirer bien du monde est la fête de l’Halloween, à la fin d’octobre.

« Ce sera la deuxième année qu’on organise des activités originales et pour les familles sur le thème de l’Halloween. L’an dernier, nous avions accueilli plus de 1 000 personnes et si la température est favorable, on pense en accueillir davantage cette année », conclut Patrick Savard.