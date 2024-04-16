Un montant record de 3,4 M$ en dons amassés pour Centraide

← Retour

En 2023

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean a reçu un montant record de 3,4 M$ en dons durant sa campagne de financement en 2023. C’est 11 % de plus que l’année précédente et davantage que l’objectif de 3,1 M$ qui avait été fixé en raison du contexte économique difficile.

Cet argent permettra de répondre à plus de besoins et à soutenir près de 70 000 personnes dans la région, souligne le directeur général Martin St-Pierre. Ce dernier mentionne que la gens d’ici sont parmi les plus généreux au Québec.

« Sur un an, c’est 11% d’augmentation, mais durant les trois dernières années, la moyenne des autres Centraide au Québec est de 10,7 % alors que chez nous, c’est une hausse de 30 %. On est bien fier de ça. »

Martin St-Pierre, qui en était à sa 33e campagne de financement, s’est quand même dit surpris parce que 2023 a été une année extrêmement difficile. L’inflation n’épargne personne, tandis que les problèmes sociaux et économiques se sont exacerbés.

« Notre cabinet de campagne avait été très prudent en se donnant un objectif. On avait plusieurs interrogations en raison de plusieurs facteurs. Ça nous motivait à travailler encore plus fort parce qu’il y a plus de gens dans le besoin. C’était l’inconnu, sauf que la force du groupe et la grande générosité des gens de la région ont permis une croissance vraiment extraordinaire des dons. »

En 2023, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean a pu soutenir 101 organismes et plusieurs projets. Martin St-Pierre rappelle que l’argent reçu sera encore une fois entièrement dépensé ici dans la région pour venir en aide aux plus démunis.

« On est présent pour aider à tous les coins de rue, autant à Saint-Thomas-Didyme, qu’a Laterrière, Petit-Saguenay ou au centre-ville de Chicoutimi. Nos organismes sont des sentinelles sur le terrain. Tout le monde peut avoir des problèmes et des besoins à un moment donné. On peut tous avoir des périodes difficiles dans notre vie. Notre mission, c’est de rendre les gens généreux pour avoir une société plus ouverte et attentive aux autres. »