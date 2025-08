Le lieutenant politique du Québec pour le PCC de passage à Saguenay

← Retour

La tournée du Gros Bon Sens s’arrête à Saguenay

Richard Martel, le député fédéral de Chicoutimi-Le Fjord ainsi que Pierre Paul-Hus, le lieutenant politique du Québec pour le PCC. — Maxime Hébert-Lévesque

Il y a un potentiel de développement économique important au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a beaucoup de barrières administratives. C’est ce qu’avance Pierre Paul-Hus, le lieutenant politique du Québec du Parti conservateur du Canada (PCC) de passage à Saguenay.

Le député fédéral de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles a rencontré des acteurs socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi à Arvida. Cette rencontre était dans le cadre de la tournée du Gros bon sens amorcée par les conservateurs fédéraux à travers le Québec.

« Aujourd’hui, j’ai rencontré deux groupes à la demande de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. On a fait le tour des réalités des communautés d’affaires et de l’économie. Par la suite, j’ai rencontré un groupe constitué de gens de l’industrie forestière, du transport et des représentants des municipalités », a souligné Pierre Paul-Hus en conférence de presse.

Le député constate que la région disposerait de tout pour croître, mais qu’il y aurait des freins au développement. Il a donné comme exemple le transport aérien qui est déficient depuis les vols coupés d’Air Canada. Il ajoute également qu’il y aurait à faire sur le réseau ferroviaire pour que celui-ci accepte une plus grande capacité de trains.

« Au niveau du logement, des promoteurs me disent qu’ici qu’il y a des projets, mais qu’il y a des problèmes de permis. C’est un enjeu que Pierre Poilievre a décelé depuis longtemps avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui prend beaucoup trop de temps à délivrer les permis pour que le financement puisse se faire. Il y a un projet de loi déposé par M. Poilieve qui mentionne qu’avec la loi, la SCHL aurait un maximum de 60 jours pour rendre une décision », explique l’élu.

« Un manque de cohésion global »

M. Paul-Hus met le doigt sur un manque de cohésion dans la région qui freinerait le développement économique et social.

« Il y a un manque de cohésion global. Présentement, on aurait des entreprises qui voudraient s’implanter, mais on manque d’infrastructures pour les accueillir. Et les infrastructures ne se font pas parce que les entreprises n’annoncent pas qu’elles viennent. Au niveau social, les entreprises veulent plus d’employés, mais il n’y a pas de logement », déplore-t-il en ajoutant que si son parti était porté au pouvoir il arriverait avec des propositions politiques claires.

Laisser faire le Québec

La conférence de presse a été l’occasion pour le lieutenant politique du Québec de se prononcer sur le dossier de la protection du caribou forestier. Il a tenu à rappeler que son parti avait toujours dénoncé une ingérence d’Ottawa.

« En avril 2023, avec Pierre Poilievre, nous sommes venus ici et on a clairement demandé au ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, de se tasser du chemin et d’arrêter de menacer d’imposer un décret qui ferait en sorte de carrément mettre une bulle de verre sur le territoire et qui bloquerait l’industrie forestière », précise-t-il.

Il termine en précisant que son parti laisserait Québec gérer le plan de protection du caribou.