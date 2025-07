Le Festi St-Fé tiendra sa première édition du 31 mai au 2 juin

← Retour

Musique new country, paddle board, BBQ

Denis Hudon

Un tout nouveau festival fait son entrée dans le paysage félicinois et destiné aux amateurs de musique new country, de paddle board et de barbecue, le Festi St-Fé, qui aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin.

Les festivités se dérouleront sur le site de la Maison de la culture où sera aménagé un grand chapiteau pour les spectacles des Jay Kutcher, KC Country Band (31 mai), Tyler Joe Miller, Bruno Rodéo et DJ Dany Lepage (1er juin).

Des passeports pour les trois spectacles seront à 35 $, mais il sera possible aussi de se procurer des billets pour les spectacles séparément : 20 $ pour Jay Kutcher, 25 $ pour Tyler Joe Miller et 15 $ pour le gala de lutte.

Le dimanche après-midi, place aux amateurs de lutte avec la présentation du gala Coup Fumant de l’association de l’AWE alors que la carte des combats sera dévoilée à quelques semaines de l’événement.

Les maîtres du grill seront en vedette le samedi en après-midi et auront l’occasion de briller lors du concours King du BBQ. Les chefs amateurs devront rivaliser d’adresse dans une compétition culinaire sous la thématique du barbecue.

Pour toute la famille

L’accès au site sera gratuit pour toute la fin de semaine. Au programme, la Grande journée des petits entrepreneurs, démonstrations culinaires des co-chefs du restaurant le Beaumier Sébastien Simard et Patrick Fournier, foodtrucks et exposants sur place. Les festivaliers pourront aussi faire l’essai de paddle board gratuitement.

La Ville de Saint-Félicien accorde un montant de 60 000 $ à l’événement qui a le soutien financier aussi de partenaires d’affaires.

« Cet événement animera le centre-ville et promet une expérience inoubliable. Les activités de paddle board offriront aux festivaliers une occasion unique de profiter des beaux paysages que notre rivière a à offrir. C’est un rendez-vous à ne pas manquer », lance le maire Luc Gibbons.