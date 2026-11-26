Loisirs et sports, aménagement du bout du quai, affiches d’entrée de municipalité, développement du nouveau quartier résidentiel et projets culturels : Saint-Prime multipliera les consultations citoyennes en 2027. La mairesse Marie-Noëlle Bhérer souhaite que la population participe directement aux décisions qui façonneront l’avenir de la municipalité.

L’année 2027 s’annonce particulièrement chargée à Saint-Prime. L’administration municipale entreprendra plusieurs démarches de consultation auprès de ses 2 800 citoyens pour orienter son développement. La mairesse Marie-Noëlle Bhérer, souhaite ainsi franchir une nouvelle étape en matière de participation citoyenne, avec une approche résolument axée sur des projets réalisés « par et pour la population ».

« On ne veut pas juste être sept élus assis autour d’une table qui prennent des directions. On veut vraiment avoir le pouls pour différents projets », explique la mairesse.

Bilan complet des loisirs et des sports

Saint-Prime figure parmi les municipalités retenues par le Réseau loisirs et sports du Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS) pour bénéficier d’un accompagnement en 2027.

L'organisme, qui sélectionne une municipalité par année, par MRC, pour cette démarche, réalisera un véritable bilan de santé des infrastructures et des services municipaux en loisirs, sports et culture.

L’analyse portera notamment sur la bibliothèque, les installations sportives et l’ensemble de l’offre de services. Les citoyens seront ensuite invités à exprimer leurs attentes et à préciser les équipements ou activités qu’ils aimeraient retrouver dans leur municipalité au cours des prochaines années.

Trois projets d’aménagement à l’étude

Saint-Prime bénéficiera également de l’accompagnement du Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) pour réfléchir à trois projets distincts.

Le premier concerne les affiches d’entrée de municipalité, que la mairesse juge désormais désuètes. La réflexion visera à concevoir une nouvelle signalisation qui respecte l’identité et le caractère patrimonial de Saint-Prime.

Le deuxième touche le secteur du bout du quai, considéré comme un endroit stratégique sur le plan touristique. La municipalité souhaite connaître les attentes des pêcheurs, des plaisanciers et des autres utilisateurs du secteur.

L’aménagement d’un placottoir avait déjà été envisagé dans le passé, mais aucune orientation définitive n’a été retenue.

Le troisième projet concerne un terrain municipal conservé dans le nouveau quartier résidentiel. Des installations sportives ou une place citoyenne figurent parmi les possibilités évoquées.

« Qu’est-ce qu’on fait dans ce secteur-là? Est-ce qu’on construit des plateaux sportifs? Est-ce qu’on aménage un endroit pour une place citoyenne? Ça pourrait être différentes options, mais c’est vraiment avec les citoyens qu’on va explorer ça », souligne Marie-Noëlle Bhérer.

Un projet culturel regroupant sept municipalités

Saint-Prime participera également à une initiative de l’organisme Mosaïque Social, dont la devise consiste à « occuper les mains pour libérer l’esprit ».

Sept municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy ont accepté de participer à cette démarche culturelle, qui pourrait prendre la forme d’un événement ou d’une série d’activités.

Un comité culturel sera mis sur pied et la contribution des citoyens jouera, encore une fois, un rôle déterminant dans l’élaboration du projet.

Nouvelle planification stratégique

L’ensemble de ces démarches alimentera ultimement la révision de la planification stratégique municipale, dont la période de référence s’étend de 2017 à 2027.

La municipalité n’a pas encore choisi l’organisme ou la firme qui accompagnera cette réflexion. Elle souhaite d’abord déterminer la formule la mieux adaptée à ses besoins et capable de mobiliser la population. Pour rejoindre les citoyens, Saint-Prime entend notamment recourir aux comités, aux sondages et aux réseaux sociaux.

La mairesse rappelle qu’un précédent sondage concernant le gymnase avait recueilli environ 300 réponses, soit plus de 10 % de la population.

« En 2027, on va avoir besoin de la population plus que jamais », insiste-t-elle.

Pour Marie-Noëlle Bhérer, le défi consistera désormais à transformer cette volonté de participation en une mobilisation concrète autour des différents projets qui détermineront les orientations futures de Saint-Prime.