Projet de signature visuelle du centre-ville de Saint-Félicien

La Société de développement commerciale (SDC) de Saint-Félicien qui compte 103 membres travaille, en collaboration avec ses partenaires, à dynamiser le centre-ville de Saint-Félicien. L’organisme a initié un projet de signature visuelle du centre-ville pour donner une identité forte, cohérente et renforcer l’attractivité de ce secteur.

« On vise, entre autres, à créer une meilleure identité visuelle attrayante, une meilleure signalisation et un centre-ville plus visible, mieux raconté et davantage animé », explique Lyne Tremblay, présidente, depuis six années, du conseil d’administration de la Société de développement commerciale (SDC) de Saint-Félicien.

Impliquer ses partenaires

L’organisme qui a comme mission de dynamiser le développement économique du quadrilatère délimité par le Boulevard du Sacré-Cœur, à partir du restaurant O Mets Chinois, la rue Notre-Dame, la voie ferrée et le boulevard Saint-Félicien désire impliquer ses partenaires dans la dynamisation du centre-ville.

« En travaillant avec la Ville de Saint-Félicien, la Chambre de commerce et d’industrie, la SADC et le Zoo sauvage, on envoie un message fort à la population que l’on croit au potentiel de notre centre-ville. On désire par ces actions, entre autres, que les visiteurs demeurent plus longtemps au centre-ville », ajoute Marie-Claude Simard, coordonnatrice depuis la mi-septembre 2024, de la SDC.

Implications diverses

Pour la présidente Lyne Tremblay, l’organisme n’est pas bien connu du public. « C’est important que les gens sachent ce que l’on fait. Au cours des dernières années, la SDC s’est occupée des pots de fleurs bleus que l’on retrouve un peu partout, en avant de commerces, sur le boulevard du Sacré-Cœur. Tous les bancs installés au centre-ville et également sur les terrains du Centre de services scolaire font partie de nos actions. Ils ont été payés par l’Association des concessionnaires automobiles de Saint-Félicien et la base en ciment par la Ville. »

« Même chose pour les deux balançoires dans le parc du Sacré-Cœur et près de l’Hôtel de Ville. L’éclairage de la Féliscène et les lampadaires ont été payés par la SDC. On s’occupe de la programmation des spectacles qui s’y déroulent. Nous sommes responsables des deux haltes de VR. Nous avons payé le balayage et l’éclairage du stationnement arrière du boulevard du Sacré-Cœur. Sans oublier, durant l’hiver, notre partenariat majeur avec le Village Boréal. »

« Finalement, à titre d’incitatif, pour les futurs commerces la SDC paie le treizième mois de location du local d’affaires », conclut la présidente.